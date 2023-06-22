9 не очень вкусных продуктов, которые едят, чтобы быть в тренде

1. Авокадо

Авокадо предпочитают приверженцы правильного питания. / Фото: Street-foods.ru

2. Тофу

Тофу представляет собой творог из соевых бобов. / Фото: Kaktutest.by

3. Икра

Икра считается символом достатка. / Фото: Sealegends.ru

4. Кале

Кале занимает первое место в списке популярных суперфудов. / Фото: Profisam.ru

5. Морская капуста

В морской капусте много йода и минералов. / Фото: Zen.yandex.ru

6. Устрицы

Устрицы многие называют слизью в раковине. / Фото: Polza-ili-vred.ru

7. Сельдерей

Сельдерей был популярен еще в ХIХ веке в Англии. / Фото: More-vsego.net

8. Арахисовая паста

Арахисовую пасту очень любят американцы. / Фото: polzavred-edi.ru

9. Бамия

Бамию рекомендуют употреблять при гастрите. / Фото: Zen.yandex.ru