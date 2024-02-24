Для чего корейцы мучаются и едят неудобными металлическими палочками

Приём пищи в Корее /Фото:4kfoto.ru
В Азии восточная культура издревле была обладательницей уникальных традиций, использование палочек в качестве столового прибора занимает особе место и является традиционным обычаем, который продолжается уже многие века. Хотя палочки широко распространены в странах, таких как Китай, Япония и Корея, материал, используемый для изготовления палочек, может различаться. Почему?
Традиция употребления пищи при помощи палочек имеет древние корни, которые простираются на протяжении тысячелетий и окутаны множеством легенд и исторических фактов. По мнению ученых, использование палочек в качестве столовых приборов в Азии началось около 5000 лет назад в Китае, где они первоначально были использованы для приготовления пищи на открытом огне. Также палочки в результате необходимости приема пищи в древности, когда люди ели жесткую пищу, такую как мясо и овощи. Палочки позволяли им безопасно перекладывать их из горячих котлов на тарелки и затем нарезать на более мелкие кусочки.
Китайские палочки в древности /Фото:triptonkosti.ru
Также существует легенда, согласно которой использование палочек как столового прибора началось в Китае во времена Конфуция в V веке до н.э. с целью обеспечения гармоничного и культурного способа принятия пищи.
В течение веков традиция употребления палочек распространилась по всей Азии включая Японию, Корею и Вьетнам, благодаря своей практичности и удобству, став символом восточной культуры. Удобство и практичность использования палочек были особенно значимы на протяжении веков, особенно при употреблении риса - основного продукта питания в Азии. Благодаря палочкам, рис можно легко разделить на отдельные кусочки и съесть, сохраняя при этом его гармоничное и естественное состояние. Они также считались более экономичным и долговечным вариантом приборов для трапезы по сравнению с посудой, изготовленной из более дорогих материалов.
Деревянные палочки /Фото:alnext.ru
В Китае первые палочки были изготовлены из кости или бамбука, а затем перешли на дерево. Использование палочек в Китае стало частью обычая почитания предков и считалось более гигиеничным по сравнению с использованием пальцев.
Сегодня предпочтения в выборе палочек различаются среди азиатских культур. Китайцы и Японцы отдают предпочтение палочкам из дерева, а корейцы предпочитают металлические. Для них использование палочек из металла стало популярным несколько позднее, привлекая внимание благодаря своей долговечности и возможности многократного использования.
Корейские палочки для еды и ложки /Фото:sotymarket.ru
Вопрос удобства в использовании деревянных или металлических палочек вызывает дискуссии среди людей. Некоторые считают, что деревянные палочки обладают определенной гибкостью, что делает их более удобными для определенных видов пищи. Кроме того, деревянные палочки могут быть более мягкими для зубов и десен, особенно для детей или людей с чувствительными полостью рта.
С другой стороны, металлические палочки могут быть прочнее и более долговечными, поэтому не требуют такой частой замены, как деревянные. Они также могут быть легче в использовании для некоторых людей, особенно если они новички в использовании палочек.
Корейцы предпочитают металлические палочки, хотя они скользкие и требуют особой ловкости, чтобы держать их в руках и схватывать кусочки еды. Металлические палочки в Корее называются чоккарак. Их начали использовать еще в девятнадцатом веке до нашей эры, во времена правления династии Пэкче. Тогда палочки изготовлялись из серебра, и это имело особый смысл. В то время в Корее царили междоусобные войны, и использовались различные средства, включая яды. Серебро, при контакте с ядом, меняет цвет, поэтому использование серебряных палочек было способом защиты королевских семей и знати от возможного отравления и смерти.
Приём пищи /Фото:dzen.ru
С течением времени эпоха интриг и коварных задумок в Корее позади, однако традиция употребления металлических палочек сохранилась. В настоящее время они изготавливаются из нержавеющей стали и стали неотъемлемой частью корейской культуры и наследия.
Корейцы предпочитают более тонкие палочки для более удобного использования с определенными блюдами, такими как бобы и кимчи (квашеная капуста), со столов.
В корейской культуре существует уникальная традиция приема пищи, оказывающая влияние на выбор ложек и палочек, и их использование.
Корейские палочки /Фото:market.yandex.ru
Традиционно жители Кореи садятся за низкие столы, что требует палочек сpeдней длины. Почти всё едят с помощью палочек, исключение составляет суп и рис - его едят ложкой. Поэтому часто используются прочные металлические палочки.
Также в Корее свои правила использования палочек, отличающиеся от других азиатских культур. Например, у корейских ложек имеет более плоскую форму и требуется особый способ удерживания: верхняя часть ложки держится поверх большого пальца, а «ручку» держат четвертым пальцем.
Однако, имеются определенные запреты и законы:
Запрещается удерживать ложку и палочки одновременно одной рукой.
При сервировке тарелки она обычно ставится перед человеком. С правой стороны от неё кладется ложка, снаружи – палочки. Палочки для церемонии почитания предков (чеса) ставятся на cтoл.
Самый молодой член семьи должен открывать коробку с приборами и раскладывать каждому за столом.
Корейский этикет за столом /Фото:tacon.ru
Во многих культурах, включая Корею, существует традиция не начинать есть, пока самый старший член семьи не поднимет свои приборы. Остальные участники семейного обеда должны подождать его сигнала, прежде чем приступить к приему пищи.
Также рекомендуется не вставать со стола, пока кто-то из присутствующих все еще заканчивает есть. Однако не стоит торопиться и есть слишком быстро. Вместе с тем, в Корее салаты обычно едят вместе, а также есть общие блюда, которые берутся своими палочками из общей тарелки. В связи с этим облизывать палочки после еды считается неприличным.
Палочки для еды /Фото:m.aliexpress.ru
Не рекомендуется оставлять палочки сверху на посуде при приёме пищи, и подносить миску с рисом к рту также неприемлемо, в отличие от Китая. В Китае обычно используют длинные палочки из дерева, в Японии – короткие деревянные, а в Корее – средней длины металлические.
Согласно японской традиции, японцы подносят тарелки с едой близко к своему лицу, поэтому им удобнее всего пользоваться короткими палочками с острыми концами, изготовленными из дерева. В японской кухне преобладает рыбная пища, и короткие деревянные палочки с острыми концами облегчают удаление рыбьих костей.
Палочки /Фото:kak-sdelano.ru
Китайские же палочки могут быть изготовлены из дерева или пластика и отличаться по длине и толщине. Китайцы принято есть за столом, где блюдо находится далеко от них, потому палочки обычно более длинные. Кроме того, китайцы предпочитают употреблять рис с использованием палочек, а не ложки, поэтому китайские палочки тонкие и удлинённые. Поскольку, в китайской кухне часто используется более жирная пища, предпочтение отдается палочкам из дерева, для предотвращения скольжение пищи.
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