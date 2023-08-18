Искусство метания ножей

Метательные ножи, как это видно из названия, это специальные ножи, созданные для метания. Их существует множество видов, различных по весу, размеру и дизайну, но всех их объединяет одно – они созданы для того, чтобы их кидали в мишень.



Это требующее полной сосредоточенности занятие не только снимает стресс, когда вам нужна разрядка, но и хорошо развивает координацию в пространстве и глазомер. К тому же, оно поможет вам обзавестись кучей новых связей, конечно, если вы при этом не будете метать свой нож куда попало. Существует немалое количество клубов любителей метания ножей, среди которых даже проводятся соревнования. Кроме самого ножа и мишени вам понадобится огромный запас терпения – только упорные тренировки позволят овладеть этим полезным навыком. А мы расскажем про все остальное, что вы должны об этом чисто мужском хобби.











Выбор ножа

Центр тяжести

Выбор места

Выбор мишени

Хват

Расстояние

Уход за ножом