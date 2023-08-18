Искусство метания ножей

Метательные ножи, как это видно из названия, это специальные ножи, созданные для метания. Их существует множество видов, различных по весу, размеру и дизайну, но всех их объединяет одно – они созданы для того, чтобы их кидали в мишень.
Это требующее полной сосредоточенности занятие не только снимает стресс, когда вам нужна разрядка, но и хорошо развивает координацию в пространстве и глазомер. К тому же, оно поможет вам обзавестись кучей новых связей, конечно, если вы при этом не будете метать свой нож куда попало. Существует немалое количество клубов любителей метания ножей, среди которых даже проводятся соревнования. Кроме самого ножа и мишени вам понадобится огромный запас терпения – только упорные тренировки позволят овладеть этим полезным навыком. А мы расскажем про все остальное, что вы должны об этом чисто мужском хобби.
Выбор ножа
Успех любого предприятия зависит от правильно выбранного инструмента. Метание ножей – не исключение. При выборе ножа нужно опираться на соотношение трех факторов: вес, длина и баланс. Большинство метателей предпочитают ножи весом от 250 до 450 грамм и длиной от 25 до 38 см. Чем больше нож, тем сложнее его закрутить при броске, поэтому новичкам обычно советуют брать ножи размерами чуть поменьше, чем здесь написано.
Центр тяжести
Отдельно рассмотрим такой важный вопрос, как балансировка ножа. Существует 3 типа ножей, предназначенных для метания. Ножи со смещенным центром тяжести в сторону лезвия, со смещенным в сторону рукояти и сбалансированные ножи. Ножи со смещенным центром тяжести легче закрутить при броске, но самом деле, строгого правила здесь не существует. Попробуйте свои силы со всеми тремя типами и выберите тот, что вам больше всего подходит.
Выбор места
Лучшее место для тренировок – это уединенный уголок природы, где вы точно ни в кого случайно не воткнете свое оружие. В помещениях кидать ножи все-таки не советуем: пока ваш навык еще не вырос до заоблачных высот, вы рискуете разгромить все бьющиеся предметы в доме. Кроме того, при попадании в стену нож тупится, а самые дешевые экземпляры так и вовсе могут разломаться на части.
Выбор мишени
Как уже обсуждалось выше, лучше всего практиковаться на природе. Но не вздумайте выбрать своей мишенью живое дерево: во-первых, нож с трудом берет твердую древесину, а во-вторых, вы же не так изверг, чтобы портить деревья почем зря? Трухлявый пень или не каменистый склон холма – вот ваша цель. Если немного заморочиться, можно сделать свою мишень: вам понадобится стойка и доска около 15 см толщиной из тополя или сосны.
Хват
Для того чтобы нож летел дальше и точнее, брать его следует за ту часть, в сторону которой смещен центр тяжести. Сбалансированные ножи можно метать как за рукоятку, так и за лезвие. Существует много видов хвата, но мы расскажем о самом распространенном. Берем в руку нож, большой палец находится на лезвии, остальные обхватывают рукоять. Не сгибая кисть, отводим руку назад и вверх. Разворачиваем корпус влево и посылаем нож в мишень на полностью выпрямленной руке.
Расстояние
Новичку следует начать с небольшого расстояния от 1,25 и до двух метров. Как только вы уверенно овладеете броском с одной дистанции, на полшага отдаляйтесь от мишени. На обучение уйдет немало времени, но зато потом вы постепенно сможете перейти на реальные дистанции в 7 и 9 метров, используемые в соревнованиях. Дальнейшее увеличение расстояния попросту непрактично, так как снижается точность и сила удара.
Уход за ножом
Всегда чистите нож после того, как попрактикуетесь в метании, особенно если рукоять без обмотки. Пот и грязь с ваших рук и влага из атмосферы наносят вред металлу и способствуют возникновению ржавчины.
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