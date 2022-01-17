15 устройств, которые обязательно пригодятся в путешествии.
Совершенно неважно собирается ли человек уехать отдохнуть подальше от цивилизации, пакует чемодан на солнечный курорт или собирается скататься к родственнику в Европу, стоит позаботиться о своём комфорте. Ведь для многих остаться без любимого гаджета на полчаса это уже проблема. В этом обзоре собраны гаджеты и аксессуары, которые сделают любое путешествие гораздо проще и комфортнее.
1. Airport Express
Airport Express - интернет, который всегда с тобой.
Хотя первоначально Airport Express был предназначен для расширения диапазона сети Wi-Fi или воспроизведения музыки из удаленных динамиков, он также может быть использован в качестве беспроводной базовой станции. Просто нужно подключить гаджет к сети Ethernet и появится Wi-Fi точка.
2. Солнечное зарядное устройство
Солнечное зарядное устройство.
Если придется путешествовать пешком, это одна из первых вещей, которую нужно взять с собой тем, кто хочет, чтобы его гаджеты «прожили» дольше. Хотя в последнее время появилось много качественных солнечных зарядных устройств, Powermonkey eXplorer является, пожалуй, одним из лучших. Дополнительным плюсом является то, что это зарядное устройство способно выдержать любые суровые условия.
3. Портативный переводчик Nyrius
Портативный переводчик Nyrius.
Nyrius Translator несмотря на свою компактность, знает целых 12 языков. При этом у него очень неплохой словарный запас.
4. Портативный блокиратор для ноутбука
Портативный блокиратор для ноутбука
Согласно статистике, в Соединенных Штатах каждые 53 секунд воруют 1 ноутбук. Этот легкий замок Kensington Notebook Lock позволит избежать подобного в дороге.
5. Зарядное устройство и адаптер питания
Kensington Power Adapter - очень удобно в дороге.
Сегодня одной из самых необходимых вещей в дороге является возможность зарядить свои гаджеты. Kensington Power Adapter позволит это сделать в любой стране, независимо от того, какая в ней электрическая сеть.
6. Kindle
Amazon Kindle - проверено временем!
Вместо того, чтобы таскать с собой тяжелые книги или всматриваться в маленький экран смартфона, можно приобрести электронную книгу. Amazon Kindle уже в течение многих лет прекрасно зарекомендовала себя на рынке.
7. Flip Mino
Flip Mino - самая простая в мире камера.
Наверное, это самая простая в использовании камера, которую можно найти на рынке. Flip Mino работает практически с помощью одной кнопки. А также она имеет 2 Гб встроенной памяти, чего хватит на более чем 60 минут записи.
8. Наушники с шумоподавлением
Наушники с шумоподавлением
Первоначально разрабатываемые для повышения качества звука в слуховых аппаратах, эти наушники Able Planet очень удобные. Тем более, они на $ 100 дешевле, чем Bose QuietComfort 3s.
9. Персональный навигатор
Персональный навигатор.
Существует множество GPS устройств, а также GPS сегодня оснащен фактически каждый смартфон. Однако персональный навигатор Asus не только отличается точностью и надежностью, но и оснащен такими функциями, как Bluetooth и FM-передатчик. Кроме того, он достаточно компактный , чтобы поместиться в кармане.
10. Аккумуляторная батарея / павербанк
Аккумуляторная батарея / павербанк
Единственный недостаток, который имеют все современные смартфоны, это срок работы батареи. Даже если с собой не хочется брать лишнего, этот девайс нужно положить в сумку обязательно.
11. Trackstick
Trackstick
Вроде бы обычный шагомер, которые есть и на некоторых телефонах. Однако, Trackstick способен не только всегда рассказать, какое расстояние было пройдено, его можно синхронизировать с Google Earth, после чего шагомер поведает, где именно человек был в течение последних нескольких недель.
12. SteriPEN Ultraviolet Bacteria Pen
SteriPEN Ultraviolet Bacteria Pen
Далеко не все любят пить из-под крана. Именно для таких людей прекрасно подойдет портативный водоочиститель SteriPEN.
13. Рюкзак Manfrotto Veloce
Рюкзак для настоящий профессионалов.
Этот рюкзак специально создан для профессиональных фотографов и любителей снимать все вокруг. В нем есть просто куча отделений под всевозможное фотооборудование.
14. Портативный генератор энергии
Генератор Pocket Socket.
Не всегда можно рассчитывать на то, что под рукой окажется розетка. Именно поэтому путешественникам стоит обзавестись крошечным переносным генератором Pocket Socket. Все, что нужно для зарядки, это крутить его ручку.
15. Куртка-трансформер ScottEVest
Куртка-трансформер ScottEVest
Новейшая инновация от ScottEVest — куртка-трансформер, которая легким движением руки превращается... нет не в шорты, а в жилет. Для этого используются 12 магнитов из редкоземельных материалов. Кроме того, куртка оснащена 20 скрытыми (но при этом легкодоступными) карманами для хранения всех многочисленных гаджетов во время путешествия.
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