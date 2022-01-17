15 устройств, которые обязательно пригодятся в путешествии.

1. Airport Express

Airport Express - интернет, который всегда с тобой.

2. Солнечное зарядное устройство

Солнечное зарядное устройство.

3. Портативный переводчик Nyrius

Портативный переводчик Nyrius.

4. Портативный блокиратор для ноутбука

Портативный блокиратор для ноутбука

5. Зарядное устройство и адаптер питания

Kensington Power Adapter - очень удобно в дороге.

6. Kindle

Amazon Kindle - проверено временем!

7. Flip Mino

Flip Mino - самая простая в мире камера.

8. Наушники с шумоподавлением

Наушники с шумоподавлением

9. Персональный навигатор

Персональный навигатор.

10. Аккумуляторная батарея / павербанк

Аккумуляторная батарея / павербанк

11. Trackstick

Trackstick

12. SteriPEN Ultraviolet Bacteria Pen

SteriPEN Ultraviolet Bacteria Pen

13. Рюкзак Manfrotto Veloce

Рюкзак для настоящий профессионалов.

14. Портативный генератор энергии

Генератор Pocket Socket.

15. Куртка-трансформер ScottEVest

Куртка-трансформер ScottEVest