Подражатели Фантомаса — советские люди, грабившие и убивавшие из-за французского блокбастера

После выхода «Фантомаса» на экраны Советского Союза в стране резко подскочил уровень преступности. При этом злоумышленники оставляли на месте преступлений записки «Это сделал Фантомас».
Что за массовое помешательство случилось в конце шестидесятых в СССР?
Успешная картина
Тогда, после совещания в 1968, французскую кинокомедию на территории Советского Союза запретить так и не удалось: фильм бил все рекорды по кассовым сборам, его смотрели и пересматривали по нескольку раз десятки миллионов советских людей. «Фантомаса» впервые показали в 1966 году, и он сразу же стал настолько популярен, что через год, к выходу следующей части — «Фантомас разбушевался» — в газетах стали появляться статьи, подробно разъясняющие гражданам несерьёзность картины.
Но советские люди были не избалованы боевиками, детективами и приключенческими фильмами, те же фильмы о Джеймсе Бонде ещё не дошли до широкого зрителя, поэтому обаятельный злодей Фантомас стал настоящим народным героем. Последствием этой популярности стало массовое подражание.
«До скорой встречи! Фантомас»
Злой гений в маске породил целый культ. По Советскому Союзу прокатилась волна грабежей и разбойных нападений. Хулиганы громили табачные ларьки и киоски «Союзпечати», разбивали магазинные витрины и жгли почтовые ящики. Сотрудники правопорядка неизменно находили записки: «Это сделал Фантомас».
Случались и более серьёзные преступления. Один из фанатов фильма поджигал жилые дома в Подмосковье, расписываясь «рукой» Фантомаса. Мужчину довольно быстро вычислили и закрыли от общества: он страдал психическим расстройством.
Особенно веселились подростки, бросающие в почтовые ящики соседям записки с текстом: «Мне нужен труп. Я выбрал вас. До скорой встречи! Фантомас», — и пугающие вечерами в парках женщин фирменным «фантомасовским» смехом. Кстати, в оригинальной французской озвучке смех звучит не так зловеще, как в советской.
Новая волна преступлений
В 1968 году в прокат выходит третий фильм о фактурном злодее — «Фантомас против Скотленд-Ярда». Новый всплеск популярности всколыхнул и новую волну правонарушений. Резко подскочило количество грабежей, на 15% вырос уровень подростковой преступности.
А кульминацией всего этого сумасшествия стало появление банды настоящих головорезов в Ростове-на-Дону. Подражая экранному герою, преступники в масках из чулок грабили сберкассы и инкассаторов, убивали людей. Их тут же окрестили бандой «Фантомасов».
Власти были уже не на шутку обеспокоены. В 1969 году на советские ТВ-экраны выходит передача «Вас вызывает Фантомас», развенчивающая романтизм французской криминальной комедии. А затем блокбастер всё-таки снимают с проката на территории Советского Союза.
Зацепило «Джентльменов удачи»
Спустя несколько лет французские фильмы о «Фантомасе» вернули на советские экраны, но показывали их теперь без анонсов и исключительно летом, когда люди уезжали отдыхать на море.
Всё это невиданное сумасшествие породило не менее бредовую инициативу: сотрудники МВД настаивали на том, чтобы все новые картины криминального содержания перед выходом на широкие экраны получали одобрение в ведомстве. Из-за этого чуть не запретили один из лучших советских фильмов — «Джентльменов удачи», он был назван «потенциально опасным». Защищать картину пришлось самому министру иностранных дел.
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