Одесские катакомбы: как появился легендарный лабиринт, ставший укрытием советским партизанам

Наверняка каждый хотя бы раз слышал о том, что под городом Одесса расположены какие-то загадочные катакомбы. При этом не каждый знает, какова протяженность этих подземных тоннелей и откуда они вообще взялись. В скором времени одесским катакомбам исполнится вот уже 200 лет. Так, откуда же взялись эти мрачные тоннели, какая история за ними таится и что в катакомбах происходит сегодня?
Одесские катакомбы. /Фото: ridus.ru.
Одесские катакомбы – это устоявшееся название для многочисленных штолен, использовавшихся в свое время для выработки желтого известняка. История подземных штолен неразрывно связана с историей города. Одесса была основана во времена царствования императрицы Екатерины Великой в 1794 году. Спустя почти три десятилетия, где-то в начале 1830-х годов, бурно растущему поселению потребовался новый источник дешевых строительных материалов. Для строительных целей было решено использовать найденные под Одессой и в ее окрестностях запасы того самого известняка, также известного, как ракушечник.
Сегодня здесь есть музей. /Фото: yugnash.ru.
С каждым годом в окрестностях Одессы появлялось все больше и больше новых подземных рукавов. Добыча известняка быстро превратилась в прибыльный бизнес. Прокладывались штольни на глубине от 35 метров. Когда шахтеры вырабатывали один пласт ракушечника, они просто бросали пустой рукав и принимались рыть в другом месте. Постепенно известняковые шахты образовали сложную систему ходов как под самим городом, так и вокруг него. При этом важно отметить, что несмотря на устоявшееся название, основная масса штолен находится вовсе не под самим городом, а под селом Нерубайское. Общая протяженность этого подземного лабиринта оценивается исследователями минимум в 2.5 тысячи метров. При этом на карты нанесено лишь 1.7 тысячи метров подземных тоннелей.
Один из входов. /Фото: fruitnice.ru.
Заходить в штольни одному и без специальной подготовки опасно хотя бы потому, что там можно легко заблудиться. Внутри абсолютного большинства тоннелей царит кромешный непроглядный мрак, а по мере углубления в известняковые шахты непрошенного гостя ждет еще один неприятный сюрприз: стены штолен идеально поглощают звук, а потому крики заблудившегося человека уже никто не услышит. Впрочем, именно по этим причинам на протяжении полутора веков штольни населяли не только трудившиеся там шахтеры. Еще в царские времена заброшенные шахты быстро превратились в прибежище всевозможного сброда: бандитов, разбойников, контрабандистов.
Здесь прятались партизаны. /Фото: ridus.ru.
В годы Великой Отечественной войны одесский лабиринт стал убежищем для советских партизан, которые прятались здесь не менее 13 месяцев. Внутри штолен советский воины организовали подземный штаб, госпиталь, кухню, многочисленные склады и жилые помещения. Отсюда партизаны на протяжении многих месяцев «кошмарили» немецких оккупантов. Само собой, жить в шахтах было не только тяжело и опасно, но и откровенно вредно, так как внутри большинства рукавов очень высокая влажность. А на сегодняшний день одесские катакомбы уже не одно десятилетие остаются музеем-заповедником.
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