За свою жизнь лидер нацистской партии Германии нарисовал около трёх сотен картин. Большинство из известных нам его работ находятся в частных коллекциях, некоторые были уничтожены или повреждены. Фактрум собрал небольшую галерею работ фюрера. А что, неплохо!
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Картины, нарисованные Гитлером
За свою жизнь лидер нацистской партии Германии нарисовал около трёх сотен картин. Большинство из известных нам его работ находятся в частных коллекциях, некоторые были уничтожены или повреждены. Фактрум собрал небольшую галерею работ фюрера. А что, неплохо!
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