Как удалить красное вино с ковра

Делимся новым способом от эксперта по уборке — вы о нем даже не догадывались.
Мы стараемся аккуратно обходиться с едой и напитками, когда сидим на диване или на ковре. Правда, напитки бывают разными — одно дело, если вы пролили воду, и совсем другое, если красное вино. Как же справиться с таким пятном?
Так, эксперт по уборке Закари Позняк поделился гениальным лайфхаком — а пользователи Сети сказали, что способ и правда работает. Делимся алгоритмом:
Шаг №1. Смешайте одну часть белого уксуса с тремя частями теплой воды. Количества того и другого зависит от размера пятна.
Шаг№2. Вылейте смесь на пятно и накройте чистым полотенцем.
Шаг№3. Прогладьте полотенце нагретым утюгом до тех пор, пока пятно не перейдет на полотенце.
Почему это работает?
Как объяснил Закари, суть метода в том, что тепло утюга переносит пятно прямо на полотенце. Чем дольше вы будете гладить, тем более отчетливо будете видеть красный след. Закари, например, прогладил полотенце три раза — но вам может понадобиться и больше.
Что важно учесть?
Не нужно включать пар на утюге — так пятно просто размокнет. Действуйте старым-добрым методом: раскалите утюг на максимум.
Возможно, от пятна все равно останется розоватый след. Тогда поможет вот что: налейте на пятно немного перекиси водорода. Она работает как отбеливатель и заметно осветляет пятна.
Какие еще пятна можно вывести?
Закари сказал, что такой метод хорош и для пятен от кофе, белого вина и чая. А вот для пятен с содержанием белка — от яйца, от крови или мясной подливы — метод бессилен. И даже наоборот: если вы нагреете такое пятно, то оно еще сильнее впитается в ткань.
Эксперт также предупредил, что не стоит использовать многие популярные способы. Один из них — удалить пятно от красного вина, налив на него белое. Возможно, это как-то нейтрализует цвет, но навредит ткани.
Как еще можно удалить пятно от красного вина?
С помощью соли — насыпьте большое количество на пятно и оставьте на 20 минут. Когда соль станет розовой, уберите ее пылесосом. Если пятно уже засохло — сначала налейте на него теплую воду, а потом насыпьте соль (она втягивает только жидкости).
Смесью перекиси водорода и средства для мытья посуды. Смешайте их в количестве, примерно равном половине стакана, и налейте на пятно. Важно: перекись должна быть не более 3%, чтобы не осталось белых пятен. Оставьте смесь на пару минут, затем сбрызните мыльной водой из пульверизатора и промокните (только не трите) чистым полотенцем).
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