Как удалить красное вино с ковра

Делимся новым способом от эксперта по уборке — вы о нем даже не догадывались.







Мы стараемся аккуратно обходиться с едой и напитками, когда сидим на диване или на ковре. Правда, напитки бывают разными — одно дело, если вы пролили воду, и совсем другое, если красное вино. Как же справиться с таким пятном?

Так, эксперт по уборке Закари Позняк поделился гениальным лайфхаком — а пользователи Сети сказали, что способ и правда работает. Делимся алгоритмом:



Шаг №1. Смешайте одну часть белого уксуса с тремя частями теплой воды. Количества того и другого зависит от размера пятна.

Шаг№2. Вылейте смесь на пятно и накройте чистым полотенцем.

Шаг№3. Прогладьте полотенце нагретым утюгом до тех пор, пока пятно не перейдет на полотенце.



Почему это работает?

Что важно учесть?

Какие еще пятна можно вывести?

Как еще можно удалить пятно от красного вина?

Как объяснил Закари, суть метода в том, что тепло утюга переносит пятно прямо на полотенце. Чем дольше вы будете гладить, тем более отчетливо будете видеть красный след. Закари, например, прогладил полотенце три раза — но вам может понадобиться и больше.Не нужно включать пар на утюге — так пятно просто размокнет. Действуйте старым-добрым методом: раскалите утюг на максимум.Возможно, от пятна все равно останется розоватый след. Тогда поможет вот что: налейте на пятно немного перекиси водорода. Она работает как отбеливатель и заметно осветляет пятна.Закари сказал, что такой метод хорош и для пятен от кофе, белого вина и чая. А вот для пятен с содержанием белка — от яйца, от крови или мясной подливы — метод бессилен. И даже наоборот: если вы нагреете такое пятно, то оно еще сильнее впитается в ткань.Эксперт также предупредил, что не стоит использовать многие популярные способы. Один из них — удалить пятно от красного вина, налив на него белое. Возможно, это как-то нейтрализует цвет, но навредит ткани.С помощью соли — насыпьте большое количество на пятно и оставьте на 20 минут. Когда соль станет розовой, уберите ее пылесосом. Если пятно уже засохло — сначала налейте на него теплую воду, а потом насыпьте соль (она втягивает только жидкости).Смесью перекиси водорода и средства для мытья посуды. Смешайте их в количестве, примерно равном половине стакана, и налейте на пятно. Важно: перекись должна быть не более 3%, чтобы не осталось белых пятен. Оставьте смесь на пару минут, затем сбрызните мыльной водой из пульверизатора и промокните (только не трите) чистым полотенцем).