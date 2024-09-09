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Головоломка для зрителя, или каждый видит то, что хочет увидеть


Головоломка для зрителя. Автор: Luca Piras.

Головоломка для зрителя. Автор: Luca Piras.

 

Современный фотограф из Италии Лука Пирас (Luсa Pirаs) смотрит на мир иначе, под абсолютно другим углом. И совсем неудивительно, что большая часть его снимков напоминает самую настоящую головоломку, в которой оживают замысловатые сюжеты похожие на пазлы с застывшими в невероятных позах людьми.

Геометрия. Автор: Luca Piras.

Геометрия. Автор: Luca Piras.

 
Трансформация. Автор: Luca Piras.

Трансформация. Автор: Luca Piras.

 
Необычный ракурс. Автор: Luca Piras.

Необычный ракурс. Автор: Luca Piras.

 
Новый ход. Автор: Luca Piras.

Новый ход. Автор: Luca Piras.

 

С одной стороны в работах Луки нет ничего особенного и интересного, но с другой – в них всё-таки присутствует некая интрига и недосказанность, позволяющие разыграться воображению. А замысловатые позы и не всегда понятные кадры, по сути, не несут в себе никакого скрытого смысла, и всего лишь являются предметом банальной авторской фантазии, которую каждый понимает по-своему. И, тем не менее, несмотря на всё это подобное творчество, пользуется огромной популярностью на просторах сети Интернет, вызывая у зрителя противоречивые мнения и споры, а так же любопытство и интерес.
Ретрика. Автор: Luca Piras.

Ретрика. Автор: Luca Piras.

 
Торшер. Автор: Luca Piras.

Торшер. Автор: Luca Piras.

 
Поддержка. Автор: Luca Piras.

Поддержка. Автор: Luca Piras.

 
Пазл. Автор: Luca Piras.

Пазл. Автор: Luca Piras.

 
Наклон. Автор: Luca Piras.

Наклон. Автор: Luca Piras.

 

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