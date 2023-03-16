5 бодрящих напитков, которыми можно заменить кофе

Чтобы внести разнообразие и сделать завтраки полезнее, предлагаем вам 5 альтернатив утреннему кофе. Эти напитки наполнят вас энергией и подарят хорошее настроение на целый день.
Лимонно-медовый напиток
Такой тоник не только повышает работоспособность, но еще и способствует похудению и повышению иммунитета. В стакан с теплой водой кладем 1–2 дольки лимона и чайную ложку меда, затем хорошо перемешиваем. По желанию можно добавить и чайную ложку молотой корицы. Для этого сначала залейте корицу с лимоном горячей водой, а спустя какое-то время в немного остывшую смесь добавьте мед.
Какао с апельсиновым соком
Этот напиток поднимет настроение с утра и подарит замечательное расположение духа на весь оставшийся день. Кроме того, какао с апельсином способствует нормализации баланса холестерина и быстро вызывает чувство сытости. Для приготовления чудо-напитка необходимо натереть немного цедры апельсина и отжать сок из половинки фрукта. Затем сварить какао, добавить в него молоко и полученный апельсиновый фреш с цедрой. По вкусу можно положить капельку меда или коричневого сахара.
Чай с лимонником
Этот напиток — полноценная замена кофе. Чай из лимонника придаст сил и энергии, а также поможет справиться с депрессией. Кроме того, лимонник благотворно влияет на печень и улучшает память. Для приготовления напитка просто залейте 10 граммов высушенных молодых побегов и листьев 1 литром кипятка. Также можно добавить листья к обычному чаю.
Имбирный чай
Чай из имбиря обладает, в отличие от кофе, длительным стимулирующим эффектом. Запах имбиря способен снять усталость и поднять настроение. Особенно напиток будет полезен людям, занимающимся интеллектуальным трудом. Приготовить бодрящий эликсир из имбиря очень просто: для этого кусочек корешка нужно очистить от кожуры, мелко нарезать ножом и залить кипятком. Для вкуса можно добавить мед с лимоном или пару листочков мяты.
Зеленый чай с жасмином
Заменить кофе поможет и зеленый чай. Его тонизирующие свойства не зря напоминают кофе: в зеленом чае тоже содержится бодрящий кофеин, действие которого, однако, начинается позже, чем у кофеина в кофе. Кроме того, в зеленом чае содержится большое количество катехинов — веществ, обладающих антимикробным, антиоксидантным и противоопухолевым действием. В такой чай можно также добавить лимон, главное условие — температура воды должна быть не выше 80–85 °C.
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