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5 бодрящих напитков, которыми можно заменить кофе

5 бодрящих напитков, которыми можно заменить кофе

Чтобы внести разнообразие и сделать завтраки полезнее, предлагаем вам 5 альтернатив утреннему кофе. Эти напитки наполнят вас энергией и подарят хорошее настроение на целый день.

Лимонно-медовый напиток


5 бодрящих напитков, которыми можно заменить кофе

Такой тоник не только повышает работоспособность, но еще и способствует похудению и повышению иммунитета. В стакан с теплой водой кладем 1–2 дольки лимона и чайную ложку меда, затем хорошо перемешиваем. По желанию можно добавить и чайную ложку молотой корицы. Для этого сначала залейте корицу с лимоном горячей водой, а спустя какое-то время в немного остывшую смесь добавьте мед.

Какао с апельсиновым соком


5 бодрящих напитков, которыми можно заменить кофе

Этот напиток поднимет настроение с утра и подарит замечательное расположение духа на весь оставшийся день. Кроме того, какао с апельсином способствует нормализации баланса холестерина и быстро вызывает чувство сытости. Для приготовления чудо-напитка необходимо натереть немного цедры апельсина и отжать сок из половинки фрукта. Затем сварить какао, добавить в него молоко и полученный апельсиновый фреш с цедрой. По вкусу можно положить капельку меда или коричневого сахара.

Чай с лимонником


5 бодрящих напитков, которыми можно заменить кофе

Этот напиток — полноценная замена кофе. Чай из лимонника придаст сил и энергии, а также поможет справиться с депрессией. Кроме того, лимонник благотворно влияет на печень и улучшает память. Для приготовления напитка просто залейте 10 граммов высушенных молодых побегов и листьев 1 литром кипятка. Также можно добавить листья к обычному чаю.

Имбирный чай


5 бодрящих напитков, которыми можно заменить кофе

Чай из имбиря обладает, в отличие от кофе, длительным стимулирующим эффектом. Запах имбиря способен снять усталость и поднять настроение. Особенно напиток будет полезен людям, занимающимся интеллектуальным трудом. Приготовить бодрящий эликсир из имбиря очень просто: для этого кусочек корешка нужно очистить от кожуры, мелко нарезать ножом и залить кипятком. Для вкуса можно добавить мед с лимоном или пару листочков мяты.

Зеленый чай с жасмином


5 бодрящих напитков, которыми можно заменить кофе

Заменить кофе поможет и зеленый чай. Его тонизирующие свойства не зря напоминают кофе: в зеленом чае тоже содержится бодрящий кофеин, действие которого, однако, начинается позже, чем у кофеина в кофе. Кроме того, в зеленом чае содержится большое количество катехинов — веществ, обладающих антимикробным, антиоксидантным и противоопухолевым действием. В такой чай можно также добавить лимон, главное условие — температура воды должна быть не выше 80–85 °C.

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