15 интересных фактов об амишах – одном из самых известных религиозных меньшинств

Одна из самых известных групп религиозных меньшинств в мире, амиши знамениты своим традиционным образом жизни. Они живут намного проще, чем подавляющее большинство людей, часто сугубо за счет сельского хозяйства и промысла. Вокруг этой группы, которая отделилась от меннонитов несколько веков назад, ходит множество легенд, поэтому попытаемся разобраться, что же на самом деле является правдой.
Происхождение амишей
Термин «амиши» происходит от имени Якоба Аммана, швейцарского анабаптиста и меннонита, который яростно выступал за буквальное толкование Библии. Его идеи вызвали раскол в церкви, а последователи Аммана, которые ушли с ним, стали известны как амиши.
Крещение и брак
Крещение у амишей происходит чаще всего в 18-22 лет. Пока этого не произойдет, человеку не разрешается вступать в брак. Также на момент вступления в брак оба будущих супруга должны состоять в церкви.
Ненасилие
Амиши – отъявленные пацифисты и отвергают любую форму насилия. Именно поэтому они не участвовали ни в одной войне.
Безликие куклы
Тот, кто увидит куклы амишей, ничего не зная о них заранее, наверняка вспомнит парочку фильмов ужасов. У них попросту нет лиц. Безликие куклы, как полагают, должны удержать людей от гордости и тщеславия. Также по подобной причине амиши не играют на музыкальных инструментах, утверждая, что инструменты представляют собой метод самовыражения, который будет стимулировать развитие чувства гордости и превосходства.
Румспринга
Когда ребенку в семье амишей исполнится 16 лет, он становится «румспринга». В течение определенного времени ему разрешено выходить на улицу и делать вещи, которые, как правило, запрещены в общине амишей. В течение этого времени подросток должен определиться, примет ли он крещение и станет членом Церкви амишей или навсегда покинет общину.
Амиши в цифрах
Амиши впервые эмигрировали в Северную Америку в начале 1700-х годов и изначально осели в Пенсильвании. Сегодня более 300 тысяч амишей живут в более чем 28 штатах США и в Канаде.
Роль женщины у амишей
Женщина в семье амишей в первую очередь является домохозяйкой, в обязанности которой входит приготовление пищи, домашнее хозяйство и помощь соседям. «На людях» же женщина, как правило, следует примеру своего мужа.
Избегание и отлучение
Амиши могут наказывать членов своего общества двумя различными способами. Первым из них является «избегание», при котором члены сообщества ограничивают все контакты с нарушителем, чтобы посрамить его и указать на ошибочность его пути. Более серьезное наказание – «отлучение». Это полное прекращение контакта с человеком и изгнание его из общины. Даже родители должны прекратить контакты со своим ребенком, если тот был отлучен от церкви.
Автомобили
В целом, хорошо известен тот факт, что амиши не могут использовать моторизованные транспортные средства, такие как автомобили. В основном они используют лошадей и коляски-двуколки.
Знаменитые бороды
Если просто посмотреть на мужчину амиша, сразу можно сказать – он женат или нет. После свадьбы каждый амиш сразу же начинает растить бороду.
Платья женщин
У женщин амишей после свадьбы есть другая традиция. Они надевают свой свадебный наряд (который обязательно должны пошить сами) на воскресные церковные службы.
Образование
Дети амишей учатся в маленьких школах на один класс у учителей из общины. После окончания такого начального образования ребенок начинает получать профессиональное обучение (к примеру, сельскохозяйственные и плотницкие навыки) у своей семьи и членов общины.
Проповедование
Амишей отличаются от других христиан тем, что они не участвуют в миссионерской работе или евангелизации. Проще говоря, они не пытаются обратить как можно больше людей в свою веру.
Лекарства
Общины амишей, как правило, не возражают против использования современной медицины и прибегают к ней в серьезных случаях. Поскольку у амишей нет страховки, деньги на оплату лечения больного собирают всей общиной.
Переход в веру амишей
Те, кто хочет вступить в Церковь амишей, столкнутся с определенными трудностями. Во-первых, нужно выучить немецкий диалект, на котором говорят пенсильванские амиши (некоторые говорят только на немецком языке), а также отказаться от современных удобств, которых попросту нет у амишей. Новообращенного селят в семье амишей, чтобы он адаптировался к их образу жизни. После достаточного периода акклиматизации в церкви проводится голосование по вопросу целесообразности признания потенциального новообращенного членом общины.
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