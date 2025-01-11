15 интересных фактов об амишах – одном из самых известных религиозных меньшинств

Одна из самых известных групп религиозных меньшинств в мире, амиши знамениты своим традиционным образом жизни. Они живут намного проще, чем подавляющее большинство людей, часто сугубо за счет сельского хозяйства и промысла. Вокруг этой группы, которая отделилась от меннонитов несколько веков назад, ходит множество легенд, поэтому попытаемся разобраться, что же на самом деле является правдой.

Происхождение амишей

Крещение и брак

Ненасилие

Безликие куклы

Румспринга

Амиши в цифрах

Роль женщины у амишей

Избегание и отлучение

Автомобили

Знаменитые бороды

Платья женщин

Образование

Проповедование

Лекарства

Переход в веру амишей