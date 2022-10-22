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Как дёшево и эффективно вернуть герани зелёную листву и цветение

Герань есть у многих дома. Это красивое растение, с пышной зелёной листвой и красивыми цветками. Если же ваша герань «погрустнела», надо обязательно её поддержать правильными удобрениями!

Как дёшево и эффективно вернуть герани зелёную листву и цветение

Самый простой способ, который особенно нравится черенкам (с хорошей корневой системой) — это подкормка азотом. В 1 л воды разведите 2 мл (0,5 ст. л.) аммиака. Поливайте только свежим раствором (можно по сухой земле), так как азот быстро выветривается.

Как дёшево и эффективно вернуть герани зелёную листву и цветение

Гумат аммония — ещё одно отличное средство для стимулирования побегов, роста зелёной массы и образования новых корней. Пропорция такая же — 2 мл на 1 л воды. Поливать тоже по сухой земле (концентрация удобрения слабая).

Как дёшево и эффективно вернуть герани зелёную листву и цветение

Чтобы появилось много новых цветоносов и, как следствие, красивых цветков, сначала нужно добиться, чтобы растение нарастило большую зелёную массу. Третье удобрение — это обычная глюкоза (продаётся в аптеке). Добавьте 1 ст. л. на 1 л чистой, отстоянной воды. Можно глюкозу заменить на сахар — тоже 1 ст. л. на 1 л воды. Вносите эти удобрения по очереди, с перерывом 10-14 дней, и тогда они дадут отличный результат!

Как дёшево и эффективно вернуть герани зелёную листву и цветение

Подробнее об удобрениях для герани смотрите в видео ниже:


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Гераньуход
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