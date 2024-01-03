Фотографы о своей любимой модели: 15 цитат о Мэрилин Монро

Мэрилин Монро работала со многими известнейшими фотографами

Андре де Дьен - первооткрыватель будущей звезды

«Когда Норма Джин днём вошла в моё бунгало, у меня появилось ощущение, что свершилось чудо. Она казалась ангелом. Я даже не мог прийти в себя некоторое время. К тому же она была сексапильным ангелочком, отправлена специально для меня! Впечатление, которое Норма Джин произвела на меня, было невероятным. С каждой минутой я любил ее всё больше и больше.»

Сэм Шоу

«Она была рождена для кино, в котором жизнь превращается в реальность искусства»

Именно Сэм Шоу стал автором той самой скандально-известной фотографии, ставшей сегодня визитной карточкой Мэрилин

Ева Арнольд

«Мне посчастливилось фотографировать человека, у которого, как я полагала, был дар фотомодели. На самом деле я ошибалась. Это была гениальность»

Сесил Битон

«Мисс Мэрилин Монро была похожа на расцветающий букет фейерверка, вызывающий у восхищенных зрителей благоговейное О-О-о-о-о-о-о. (…) И что бы ни зажгло фитиль, ее странный гений выдержал этот полет»

Ричард Аведон

«Не было такого человека, как Мэрилин Монро. Мэрилин Монро была ее изобретением. Гениальное изобретение, которое она создала, как автор создает персонажа.»

Анри Картье-Брессон

«Когда я увидел ее впервые, меня поразило собственное ощущение – я как будто оказался в сказке.»

Альфред Айзенштедт

«Моя любимая фотография Мэрилин всегда висит на стене в моем офисе. Его сняли на маленьком дворике ее голливудского дома .»

Инге Морат

«Когда она была готова сниматься, то превосходила все ожидания. Было ощущение, что вокруг нее распространяется мерцание, как рябь на воде»

Эллиот Эрвитт

"С ней было трудно сделать плохую фотографию.”

Милтон Грин

"Все, что я сделал, это поверил в нее. Она была чудесным, любящим, замечательным человеком. Я не думаю, что многие это понимали.”

Бен Росс

«Она заставила меня ждать полтора часа. Я тогда еще не знал, кем она была. Вместе с моим братом мы ждали ее и говорили друг другу: «Кто она такая, черт возьми?». Уже собирались уйти из ее дома, но почему-то остались. Когда, наконец, к нам вышла женщина, мы услышали, что она недостаточно красива для фотосессии и что ей надо переодеться. Наконец, она вышла в свитере, и выглядела просто великолепно. Мы шли по улице, и я сфотографировал ее.»

Берт Штерн

"Со времен Мэрилин Монро было много красивых женщин. Но кто из них обладает ее магией? Никто больше не имеет такой уязвимости. Мы обращаемся к детским моделям в инстинктивном поиске этой невинности и свежести, но у них нет глубокой женской сексуальности , которая пришла от Мэрилин, как свет.”

Джордж Баррис

"Что мне особенно понравилось в Мэрилин, так это то, что она не вела себя как кинозвезда. Она была очень земной.”

Филипп Халсман

«Мэрилин была самой феноменальной богиней любви в истории.”

Дуглас Киркланд

«Я никогда не чувствовал такого волнения раньше с кем-то, кого я фотографировал. Интересно , кого она соблазнила - меня, объектив или нас обоих?”