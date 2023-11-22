Почему в России отказались от знаменитого «Маузера»

Самозарядный пистолет «Маузера», созданный в 1895 году, так или иначе использовался в большинстве стран мира и стал одним из символов Первой мировой войны. Чаще всего эти пистолеты закупались небольшими партиями для отдельных подразделений или ограниченных категорий военнослужащих. Кроме того, пистолеты нередко покупались офицерами для личного пользования в частном порядке.

Почему же от него отказались в России?

В 1898 году Военное министерство Российской империи объявило испытания пистолетов для русской армии. В конкурсе участвовал в том числе и немецкий самозарядный пистолет «Маузера» К96, созданный братьями-конструкторами Фиделем, Фридрихом и Йозефом Федерле. Для проведения тестов было закуплено несколько моделей 10-зарядных пистолетов с кобурами-прикладами. Так же испытывалась модель с удлиненным стволом и расширенным до 20 патронов магазином.

Испытания «Маузера» в целом прошли успешно и пистолет произвел удовлетворительное впечатление на офицеров царской армии. Комиссию порадовала скорострельность оружия, высокая точность при стрельбе на 50-70 метров, высокая надежность ствола, отсутствие задержки и заклиниваний. При этом были выявлены и недостатки. «Маузеры» быстро подвергался запылению и загрязнению, при большом количестве выстрелов подряд появлялись проблемы с автоматическим спуском, также при активной стрельбе начинала страдать кучность огня. Однако, больше все офицеров не порадовала сложность сборки и разборки пистолета.

При этом самым серьезным недостатком «Маузера» была даже не его техническая сложность, а закономерным образом проистекающая из этого высокая цена. Новый пистолет стоил почти на 50% больше, чем использовавшийся на тот момент револьвер Нагана. Если последний обходился примерно в 26 рублей, то «Маузер» стоил от 38 рублей. Для сравнения, младшие офицерские чины в то время имели оклад в 39 рублей 75 копеек. По совокупности причин от принятия пистолета «Маузер» на вооружение решили отказаться. Однако, офицерам было разрешено покупать его в индивидуальном порядке. Кроме того, небольшие партии пистолетов в итоге все-таки приобрели для летчиков, шоферов и сотрудников военной почты.

Еще в качестве веских причин можно назвать вот что. Это цена не только самой модели, но и оригинальных боеприпасов. Учитывая сложность производства в те годы, количество деталей и материала, затрачиваемых на производство, это удовольствие было весьма недешевым. Если учитывать что после Второй мировой, когда мир был, мягко говоря, не в лучшем состоянии, было важно распределять ресурсы максимально эффективно. Не надо объяснять, что денег, материалов, рабочих не хватало. И потому волей-неволей задумываешься, зачем такой пистолет нужен…

Еще одна — эффективность боеприпасов. Оригинальный «Маузер К96» под патрон 7,63х25 был невероятно мощным в те годы и эффективным оружием среднего и ближнего боя. Но со временем стали отдавать предпочтение калибру 9х19 «Парабеллум» из-за его стоимости и эффективности в бою. Вести прицельную стрельбу из «Маузера» можно было не намного дальше, чем из обычного пистолета калибра 9 мм. Что, по сути, и убило данную модель окончательно. Любой аналог в идентичном калибре был легче и дешевле, а в эффективности «Маузеру» не уступал тот же ТТ.

Веской причиной является специализированная направленность модели. На момент окончания эксплуатации «Маузера К96» силовыми структурами он был неудобен в использовании из-за пересмотра назначения оружия ближнего и среднего боя. Пистолеты становились оружием полиции, а задачей полицейских были не высокие поражающие свойства, а остановочные.

Габариты оружия тоже оставляли желать лучшего. Если выбирать, с чем изо дня в день патрулировать город, то любой со временем выберет то, что легче и меньше.

Оружие средней дальности ведения боя, т. е. пистолеты-пулеметы, тоже обходили «Маузер» по ряду важных пунктов, особенно в удобстве стрельбы и количестве боеприпасов, а некоторые и в стоимости производства