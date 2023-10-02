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7 известных брендов, которые только притворялись советскими



Советские бренды, которые на самом деле не советские.

Советские бренды, которые на самом деле не советские.

В Советском Союзе создавалось много удивительных вещей, однако, несмотря на определенную изоляцию страны и ее стремление к абсолютной самодостаточности, далеко не все популярные советские бренды на самом деле появились в этой стране. Было немало вещей, которые пришли в СССР с Запада и с Востока.


1. Ракета «Р-1»


За основу взяли немецкую ракету ФАУ.

За основу взяли немецкую ракету ФАУ.

 

Ракетостроение в разных странах - отличный повод для шуток. СССР, как и его западные партнеры, создавая свою «Р-1», почти полностью скопировал ее конструкцию с нацистской «Фау-2». К слову, сама ракета и вся документация к ней оказались после войны на американской части Германии, поэтому СССР пришлось хорошо потрудиться, чтобы позаимствовать кое-что из секретов Вермахта.

Главным конструктором «Р-1» был Сергей Королев. Проблема проекта первой ракеты была в том, что на момент разработки советского аналога «Фау-2» морально устарела. Поэтому советским и немецким инженерам, работавшим над «Р-1», пришлось привнести в проект много собственных идей.

2. Фотоаппарат «ФЭД»


И снова спасибо Германии.

И снова спасибо Германии.

 

Один из первых советских малоформатных фотоаппаратов. На самом деле является почти полной копией знаменитых немецких Leica 1925. От своего европейского собрата советский аналог унаследовал надежность и неприхотливость. Именно благодаря этим качествам фотоаппарат так полюбился военным корреспондентам.

3. Многоразовый космический корабль «Буран»


По сути, весь проект был построен на паранойе.

По сути, весь проект был построен на паранойе.

 

Споры о том, является ли «Буран» клоном американского «Шаттла», бушуют и сегодня. На самом деле корабль не просто должен был стать похожим, первоначально предполагалось создать полную копию. На этом в свое время настаивал тогдашний министр обороны СССР Устинов. Чертежи «Шаттла» советская разведка раздобыла еще в 1975 году. Однако в силу разных причин полностью копировать американский проект не удалось, и конструкторам пришлось выдвигать и реализовывать собственные идеи.

Иронично, что советская разведка ошибочно полагала, будто бы «Шаттл» станет чем-то вроде орбитального бомбардировщика НАТО. На самом деле коварные американцы отказались от проектов ракет класса «космос-земля» еще в 60-е годы, когда началось динамичное развитие подводных лодок и ядерных пусковых шахт с баллистическими ракетами.

4. «Ну, погоди!»


Игрушка пришла из Японии.

Игрушка пришла из Японии.

 

Дорогущая по своему времени игрушка! Появилась электронная игра «Ну, погоди!» в 1984 году и быстро стала мечтой каждого советского школьника. Правда, стоила такая целых 25 рублей. Суть игры была предельно проста. При постоянно ускоряющемся темпе и динамике происходящего игрок должен был управлять волком, который ловит в корзину яйца, падающие с четырех лотков. Игра, которая называлась «Электроника ИМ-02», на самом деле была сделана в Японии. За основу советской игрушки взяли Nintendo EG-26 Egg. Но почти все комплектующие в игрушке были советскими.

5. Автомобиль «Победа»


Автомобиль «Победа».

Автомобиль «Победа».

 

Первая «Победа» была собрана в 1946 году. За основу советского автомобиля тогда взяли немецкий Opel Kapitan 1938 года выпуска. Благо, на тот момент трофейных автомобилей в СССР хватало. Справедливости ради следует добавить, что далеко не все было позаимствовано у немецкого «старичка». Некоторые идеи были вдохновлены машинами, пришедшими по «Ленд-лизу», а другие принадлежали исключительно советским инженерам. В итоге «Победа» стала настоящей сборной солянкой разных конструкторских идей.

6. Ту-4


В него добавили много собственных инноваций.

В него добавили много собственных инноваций.

 

Конструкция этого советского бомбардировщика является практически точной копией самолета, стоявшего на вооружении США в период с 1949 по 1960 год. Речь идет о В-29 «Суперкрепость». СССР американские самолеты достались в ходе Второй мировой войны. Несколько из них было подбито японцами и так оказалось на советской территории. Согласно советско-японскому договору, американские самолеты должны были оставаться на территории СССР. Это была прекрасная возможность изучить, на что способны заморские конструкторы.

При этом в СССР исходная конструкция бомбардировщика была существенно доработана с учетом анализа американского опыта воздушных операций во Второй мировой войне. Так, на самолете были установлены пушки вместо пулеметов, более совершенное радиооборудование, но самая главное – первая в истории система дистанционного управления.

7. «Запорожец»


Ушастый также был вдохновлен творением немецких инженеров.

Ушастый также был вдохновлен творением немецких инженеров.

 

Первый «ушастый» «Запорожец» был выпущен в 1969 году. Стоит отметить, что этот советский автомобиль достаточно точно повторяет западногерманский Prinz 4, выпущенный в 1961 году. Немецкая машина пользовалась большим успехом и вовсе не благодаря своим техническим характеристикам. Простота конструкции и дешевизна – вот те качества, которые сделали Prinz 4 легендой Германии.

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7 известных брендов, которые только притворялись советскими

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