В 75 выглядит как девочка-подросток: в чём секрет вечной молодости дизайнера-китаянки Веры Вонг

Есть всё подряд и много работать?

Так выглядит 75-летняя дизайнер.

Вера Вонг поделилась секретами вечной молодости. Фото: GettyImages.ru

Её питание не соответствует ЗОЖ.

Невеста в платье модельера Веры Вонг. /VAST Entertainment

Вера старается поменьше бывать на солнце.

Фото 74-летней Веры у бассейна. /Фото: страница В. Вонг в соцсети

Генетическая поломка?

Ее лицо выдает возраст, но все равно ей не дашь 75. /Фото: alstyle.club

У этого парня такая же особенность. / Фото: medaboutme.ru

Она не видит в этом ничего особенного.