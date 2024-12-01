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В 75 выглядит как девочка-подросток: в чём секрет вечной молодости дизайнера-китаянки Веры Вонг



Американка китайского происхождения Вера Вонг уже тридцать лет создает свадебные платья. Она весьма востребованный дизайнер, однако на весь мир пожилая женщина прославилась не этим. В свои 75 госпожа Вонг выглядит как подросток. В чем же секрет ее молодости и можно ли предположить, что у нее просто врожденная генетическая патология? Попробуем разобраться на основе научных фактов и ее интервью журналистам.

Есть всё подряд и много работать?


Вера Вонг выглядит намного младше своих лет. И если по ее лицу еще можно догадаться, что она не девочка (хотя 74 ей точно не дашь), то ее фигура абсолютно не имеет признаков старения. Вера выглядит как девочка-подросток, то есть больше 15-17 лет ей на дашь. Это подчеркивает и ее манера одеваться – она не носит одежду, характерную для бабушек, а может надеть и мини-юбку, и джинсы с дырками, и топик. Она очень худенькая, а кожа ее – натянутая и гладкая, без обвислости и морщин.
Так выглядит 75-летняя дизайнер.

Так выглядит 75-летняя дизайнер.

 

Кто-то может подумать, что Вонг имеет фигуру подростка из-за того, что есть только зелень и фрукты – в общем, круглые сутки сидит исключительно на здоровом питании. Однако это не так. Она любит и гамбругеры из McDonald's, и сытные пончики с кремом и сахарной пудрой, и разнообразные десерты – в общем, жирную и вредную пищу, а на салаты переходит лишь тогда, когда фастфуд ей попросту надоедает.

Даже от алкоголя дизайнер не отказывается: Вера Вонг очень любит коктейли на основе водки.

 
Вера Вонг поделилась секретами вечной молодости. Фото: GettyImages.ru

Вера Вонг поделилась секретами вечной молодости. Фото: GettyImages.ru

 

А вот от занятий спортом Вонг никогда не отказывается. Она вообще считает, что молодо выглядеть ей помогает физическая загруженность: много работает, а в свободное от работы время постоянно делает физические упражнения. Дизайнер верит, что если человек любит своё дело и искренне им увлечен, годы его брать не будут. Вонг, которая, кстати, вырастила двоих дочек, за всю свою жизнь никогда не сидела без дела и всегда была чем-то увлечена.

 
Её питание не соответствует ЗОЖ.

Её питание не соответствует ЗОЖ.

 
Невеста в платье модельера Веры Вонг. /VAST Entertainment

Невеста в платье модельера Веры Вонг. /VAST Entertainment

 

Еще один секрет молодости, которым делится Вонг, заключается в полноценном сне. Недосыпы – это не про нее.

Ну и, наконец, последний секрет, который, она уверена, тормозит старение, заключается в избегании солнечных лучей. Она никогда не загорает, а если приходится быть на солнце, предварительно наносит на кожу толстый слой защитного крема с высоким SPF. Ведь, как известно, солнце способствует старению.
Вера старается поменьше бывать на солнце.

Вера старается поменьше бывать на солнце.

 

Но все-таки из всех этих секретов молодости на первое место Вонг ставит трудоголизм, а точнее, занятость.

Недавно Вонг представила свою коллекцию солнцезащитных очков: она устроила импровизированную фотосессию возле бассейна и выложила снимки в интернет.

 
Фото 74-летней Веры у бассейна. /Фото: страница В. Вонг в соцсети

Фото 74-летней Веры у бассейна. /Фото: страница В. Вонг в соцсети

 

Генетическая поломка?


Поклонники традиционно забросали знаменитость восторженными и удивленными комментариями: «Время не властно перед вами, оно останавливается, увидев вас, и преклоняется», «Вы выглядите на 25» и так далее. И тут одна из поклонниц сделала предположение: «У вас, скорее всего, синдром Бенджамина Баттона».

Предположение интересное, только этот синдром, который также называют прогерией, или синдромом прогерии Хатчинсона, заключается в том, что человек, как раз наоборот, стареет раньше времени. В случае же с Вонг все наоборот. И в этом случае можно предположить о легкой форме синдрома Х, который заключается в поломке Х-хромосомы, которая запускает сопротивление старению. Его открыл ученый Ричард Уокер.

 
Ее лицо выдает возраст, но все равно ей не дашь 75. /Фото: alstyle.club

Ее лицо выдает возраст, но все равно ей не дашь 75. /Фото: alstyle.club

 

Правда, назвать счастливчиками людей с синдромом X уж точно нельзя. При тяжелой форме этого заболевания взрослый человек может физически (и психически) выглядеть как малыш или даже младенец, то есть его развитие останавливается еще на старте. Это заболевание – генетическое (его природа детально не раскрыта), и оно часто сопровождается пороками развития. Поэтому носители поломанной хромосомы, как правило, умирают еще в молодом возрасте.

 
У этого парня такая же особенность. / Фото: medaboutme.ru

У этого парня такая же особенность. / Фото: medaboutme.ru

 

Однако есть случаи легкой формы синдрома X – так, например, 52-летний сингапурский фотограф Чуандо Тан выглядит как молодой парень. Как и Вонг, он не следит за диетой, а ест все, что захочет, но при этом много трудится. Использование косметических средств и прибегание к пластическим операциям мужчина отрицает. Именно по этому ученые склонны считать, что у парня (то есть мужчины) тот самый синдром X-хромосомы.

Впрочем, сама Вера Вонг не считает свою затянувшуюся молодость чем-то из ряда вон выходящим. «Я думаю, представления людей о том, как выглядят 70-летние в наше время, несколько устарели, – говорит она. – Люди живут эталонами прошлого, а мир изменился. Лично у меня очень много подруг 65-70 лет, которые выглядят просто потрясающе, и им никогда не дашь их возраст».

 
Она не видит в этом ничего особенного.

Она не видит в этом ничего особенного.

 

Текст: Анна Белова

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