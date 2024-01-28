О чем рассказывают пугающие фото японского авангардиста Эйко Хосоэ

Шестидесятые годы в Японии были временем непростым. Культурная жизнь страны претерпевала радикальные перемены, эксперименты писателей, художников и фотографов разрушали старую мораль и в то же время обращались к традициям, переворачивали с ног на голову привычные всем образы и выплавляли то самое безумное искусство Японии, которое в дальнейшем породило Дзюндзи Ито, «Атаку титанов» и «Звонок». Одной из самых значимых – и, без сомнения, скандальных – фигур этой новой Японии был Эйко Хосоэ, известный своим шокирующим сотрудничеством с другим знаменитым скандалистом – Юкио Мисимой.
Новая Япония
14-я улица, Нью-Йорк, студия Кусама.
Тосихиро Хосоэ родился в 1933 году. Во время бомбардировки Токио ему было одиннадцать лет. Какое-то время мальчик провел в деревне, куда была эвакуирована его семья, однако после войны вернулся в Токио. Это был странный период его жизни. Атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, оставили чудовищный след в истории Японии, кровоточащую, незаживающую рану в сердцах многих людей, и Хосоэ, еще ребенок, всю жизнь помнил и этот страх, и эту душевную тьму. Однако же в деревне он чувствовал себя легко и свободно, и теплые летние дни вспоминал, как самые счастливые в жизни. Эта смесь боли и радости свойственна его творчеству так же, как сплав традиции и новизны.
Казуо Охно.
В какой-то момент своей бурной молодости он сменил имя на Эйко – в знак обновления страны, в знак надежды на новую, возрожденную, устремленную в будущее Японию. Япония была наводнена американскими военными. Оккупация казалась меньшей трагедией, чем насильственное «вливание» чуждой западной культуры. Однако, осваивая и присваивая чужие культурные элементы, японские писатели, художники и дизайнеры находили для себя новые творческие стратегии, отличавшиеся и от традиционных, и от западных.
Фотографии Эйко Хосоэ.
«Драмкружок, кружок по фото… а мне еще и петь охота» - строки из стихотворения Агнии Барто вполне описывают юного Хосоэ. В старших классах он учил языки, особенно английский, занимался спортом и… начал фотографировать. Однажды он сфотографировал девочку, встретившуюся ему на военной базе, которую он посещал для занятий английским языком. Это изображение принесло ему главный приз студенческой секции на фотоконкурсе Фудзи 1951 года. Так Хосоэ твердо решил стать фотографом.
Антитрадиция
Мужчина и женщина.
После окончания школы он поступил в Токийский колледж фотографии и присоединился к «Демократо», группе художников-авангардистов, работал внештатным фотографом в женских журналах и обрел единомышленников. Вместе с ними в 1959 году он стал учредителем коллектива «Vivo», название которого происходит от слова на эсперанто, означающего «жизнь», в 1960 уже с другими своими товарищами основал «Лабораторию джазового кино», бросавшую в лицо публике экспрессивные короткометражные фильмы с неописуемыми сюжетами.
Фотография Эйко Хосоэ.
В это же время Хосоэ встретил Тацуми Хидзикату – основателя танца буто. Хидзиката работал над театральной адаптацией романа Юкио Мисимы «Запретные цвета». Сегодня буто кажется нам чем-то, уходящим корнями в глубокую японскую древность, однако он возник под влиянием немецкого экспрессионистского танца, а лично Хидзиката восхищался живописью британского художника Фрэнсиса Бэкона и использовал мотивы его творчества.
Камаитачи.
Совместно Хосоэ и Хидзиката работали над первым известным фотографическим циклом – он назывался «Мужчина и женщина» и был сконцентрирован на графичном изображении обнаженных тел. Ту же тему взаимодействия полов фотограф развивал в цикле «Объятия», где фрагменты живой плоти компонуются в кадре так, что кажутся абстрактными элементами. За «Мужчиной и женщиной» последовала фотоистория под названием «Камаитачи», посвященная детским воспоминаниям Хосоэ.
Камаитачи.
В деревне, где он жил во время войны, бродила жуткая легенда о демоне-ласке с зубами в виде серпов. Демон нападал на людей на рисовых полях и оставлял на их телах жуткие шрамы. На снимках Хосоэ роль демона играет Тацуми Хидзиката, и если на первых он кажется каким-то безумцем, бегающим по полям, то в финале действительно «похищает» зазевавшегося деревенского мальчика.
Камаитачи.
Фотографии не были постановочными. Хосоэ давал другу задания, а он взаимодействовал с сельскими жителями, не подозревавшими, что их втягивают в художественный эксперимент. Уходящий мир сельского быта, тревога, выливающаяся в образ демона-похитителя – это странная и трагическая история о детских годах фотографа.
Мисима
Наказание розами.
Но, безусловно, самые известные фотографии Хосоэ сделаны совместно с писателем Юкио Мисимой, с которым его познакомил Хидзиката. Мисима, спорный, но культовый писатель, в те годы занимался бодибилдингом и не возражал против обнаженных съемок. Он сказал Хосоэ: «Я отдам себя в твои руки. Я хочу, чтобы ты мог свободно использовать меня по своему усмотрению и делать любые изображения, какие хочешь». Так человеческое тело предстает объектом манипуляций, а не чем-то, что может вызывать чувственное влечение или обладать желанием. Сейчас, конечно, ню никого не удивишь, но тогда позировать, обмотавшись садовым шлангом или прикрывшись цветами, было… не принято.
Слева - Юкио Мисима.
Хосоэ еще несколько раз снимал Мисиму в своих проектах. Названия у этих циклом тоже были необычные – «Нападение красоты», «Наказание розами» Им нравилось работать вместе, нравилось отсутствие четких и однозначных интерпретаций результата. Кроме того, Хосоэ использовал отсылки к творчеству Джорджоне и Боттичелли – любимых художников Мисимы. Получившиеся фотографии в дальнейшем иллюстрировали сборник рассказов Мисимы.
Спустя девять лет после съемок, когда Хосоэ готовил альбом «Наказание розами» к выходу на западе, Юкио Мисима предпринял неудачную попытку военного переворота и совершил ритуальное самоубийство. Это стало для Хосоэ полной неожиданностью – и настоящей трагедией. Меньше всего он хотел, чтобы история ужасной кончины Мисимы, его друга, поспособствовала росту интереса к фотографиям, и решил отказаться от заграничных публикаций. Однако проект спасла вдова Мисимы, заявившая, что покойный супруг был бы счастлив узнать, что эти снимки увидели за пределами Японии – и благодаря ее вдохновляющим словам в семидесятые годы Хосоэ получил всемирную известность.
Текст: Софья Егорова.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии