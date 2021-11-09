10 трюков, которыми ловят на крючок посетителей супермаркетов и заставляют их тратить больше

Как отовариться в супермаркете с наименьшими потерями.

Базовые принципы расстановки товара

Как сходить в магазин, чтобы не набрать лишнего?

1. Спонтанные покупки – это верный путь к транжирству

Перед походом в магазин составляйте список необходимых продуктов.

2. Идти в магазин только со списком товаров

Не отклоняйтесь от намеченного плана.

3. Не берите тележку

Вместо тележки возьмите корзину.

4. Не поддаваться соблазнам

За едой - только на сытый желудок.

5. Ходите в магазин с плейером

6. За покупками – без детей

Дети - не лучшие спутники в супермаркете.

7. Акционные товары покупайте с умом

Акция - еще не повод доверху набить тележку ненужными товарами.

8. Поддерживайте национального производителя и небольшие торговые марки

В супермаркете нужно действовать по четко намеченному плану.

9. Проведите время в очереди на кассу – с пользой

Стоя в очереди на кассу, проверьте свои покупки.

10. Расчет – только наличными

Не рассчитывайтесь картой.