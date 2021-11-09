10 трюков, которыми ловят на крючок посетителей супермаркетов и заставляют их тратить больше

Как отовариться в супермаркете с наименьшими потерями.
Поход в супермаркет для многих сравним со стихийным бедствием: мало того, что в магазине запросто можно провести полдня, так еще и потратить в разы больше, чем планировалось. Чтобы этого не происходило, нужно знать психологические трюки и уловки, на которые идут маркетологи для привлечения внимания к полкам с нужными (и не очень) продуктами и напитками.
Базовые принципы расстановки товара
О том, что маркетологи стараются всеми возможными способами заманить покупателя в лабиринт с соблазнами, не знает только ленивый, но напомнить меры предосторожности никогда не будет лишним.
Итак, главное правило: все самые ходовые товары (крупы, консервы, макаронные изделия, мука, подсолнечное масло и прочее) находятся в конце магазина. Именно за этими продуктами приходит большинство покупателей, но, проходя через другие отделы, наполняет корзину совсем другими товарами.
Все самые дорогие товары – на уровне глаз покупателя, сладости – ниже, там, где их обязательно увидят дети.
Как сходить в магазин, чтобы не набрать лишнего?
1. Спонтанные покупки – это верный путь к транжирству
Перед походом в магазин составляйте список необходимых продуктов.
Гораздо лучше закупать продукты на неделю, предварительно продумав меню основных блюд, которые хочется приготовить. Чем меньше раз вы будете приходить в магазин, тем реже будете совершать импульсивные покупки, к которым относится различный продуктовый «мусор» - шоколадные батончики, жвачки, мелкие сопутствующие товары на стойке у кассы, снеки, словом, все то, от чего нет никакой пользы и без чего можно обойтись.
2. Идти в магазин только со списком товаров
Не отклоняйтесь от намеченного плана.
Когда вы знаете то, что вам нужно, соблазн отвлечься на другие товары минимален. У большинства людей рацион примерно одинаковый, так что вы можете составить такой список в заметках на телефоне, и он всегда будет под рукой в нужный момент.
3. Не берите тележку
Вместо тележки возьмите корзину.
Корзинка – гораздо лучше, или можно обойтись вообще без нее, если пришли за хлебом. Человек так устроен, что ему всегда хочется заполнить пустоту, и корзина в супермаркете – не исключение. Именно поэтому изобилие товаров с полок быстро перекочевывает в вашу тележку, как только вы заходите в первый же отдел. С корзинкой принцип работает так же, но места там меньше, поэтому и вероятность ненужных покупок – ниже. Если в ваших планах только буханка хлеба и десерт к чаю, то можете эти продукты взять в руку и отправиться к кассе, это поможет избежать соблазна набрать всего и побольше.
4. Не поддаваться соблазнам
За едой - только на сытый желудок.
Когда вы заходите в магазин вечером по пути с работы, вы голодны, и усталость накатывает волной. Хочется расслабиться, пожалеть себя и порадовать себя чем-то вкусным. Избегайте таких ситуаций, а если уж зайти в магазин просто необходимо, то по дороге туда перекусите что-то незначительное, на сытый желудок сохранять хладнокровие намного легче.
Это же правило действует и с запахами. Когда в отделе хорошо пахнет, то в нашей корзине оказывается сразу пара-тройка лишних упаковок.
5. Ходите в магазин с плейером
Музыка, которая звучит в отделах, - это еще один психологический крючок, на который менеджеры ловят покупателей. Медленные мелодии расслабляют, цель такого приема – мотивировать клиента провести как можно больше времени, блуждая между прилавками. Стоит включить в наушники ритмичные хиты, и вы удивитесь, насколько быстрее справитесь с покупками.
6. За покупками – без детей
Дети - не лучшие спутники в супермаркете.
Магазин – огромный мир соблазнов для ребенка, и если взрослый еще может сам себе объяснить, что в пачке чипсов нет ничего полезного, и без шоколадки к чаю тоже можно обойтись, то ребенок зачастую этого не понимает. Яркие этикетки, любимые мультяшные герои на упаковках, соблазнительные сладости – все это искушения, которые выставлены на полках на расстоянии вытянутой руки. Многие родители, не умея отказывать детям или не желая привлекать внимание других покупателей к своему плачущему чаду, предпочитают идти на компромисс, покупая то, что ему хочется. Посчитайте, сколько вы тратите на не полезные товары для ребенка, и подумайте, быть может, есть смысл заходить в магазин только с холодной головой и без малыша.
7. Акционные товары покупайте с умом
Акция - еще не повод доверху набить тележку ненужными товарами.
Иногда акционные предложения действительно бывают выгодны, но чаще всего они построены по принципу: купи два, получи третий товар бесплатно. В этом случае подумайте, действительно вам нужно, например, три упаковки средства для мытья окон, которым вы будете пользоваться ближайший год?
Сомнительная польза и от набора «упаковка кофе+чашка» или «пачка чая+чайная ложка». Такие чашки, ложки и прочие вещи в доме будут ненужным хламом, поскольку целый набор вы вряд ли соберете, зато при покупке заплатите за эти вещи.
8. Поддерживайте национального производителя и небольшие торговые марки
В супермаркете нужно действовать по четко намеченному плану.
Цены товаров от местных производителей зачастую ниже просто потому, что им не нужно платить пошлину и покрывать расходы на транспортировку. В случае с «нераскрученными» торговыми марками вам не придется доплачивать за бренд и рекламу. Кстати, зачастую у супермаркетов может быть свой производитель, чьи товары будут дешевле, поскольку отсутствуют затраты на рекламу, в принципе.
9. Проведите время в очереди на кассу – с пользой
Стоя в очереди на кассу, проверьте свои покупки.
Вместо того, чтобы рассматривать стеллажи со стиками кофе, шоколадками, жвачками и прочими совсем не нужными вам товарами, пересмотрите содержимое вашей корзины. Выкладывая товары на ленту, проверьте их срок годности и лишний раз подумайте, что из этого вам действительно нужно. Не стесняйтесь отказаться от покупки любой единицы уже на кассе, вы имеете на это законное право.
10. Расчет – только наличными
Не рассчитывайтесь картой.
Перед походом в магазин, составив список, возьмите примерную сумму, которую планируете потратить на продукты. Когда будете знать, что ресурсы лимитирован, вам не захочется взять всего и побольше. Кстати, исследования показывают, что с наличкой расставаться куда сложнее, чем со средствами на счету. Видимо, срабатывает психологический аспект: когда видим, сколько купюр отсчитываем, осознаем яснее масштабы трат.
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