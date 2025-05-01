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Как быстро очистить решётку вытяжки от жира без химии

Не секрете, что ссохшийся жир на решетке вытяжки крайне не легко очистить без покупки активных химических средств. Некоторые из них не только дороги, но и могут быть опасны для алюминиевой решетки.

Как быстро очистить решетку вытяжки от жира без химии

Чтобы безопасно и быстро удалить жировой налет есть простой и доступный народный способ.

Как быстро очистить решетку вытяжки от жира без химии

Что понадобится

Вода 1 литр.

Уксус 9% 200 мл.



Лимонная кислота 2 ст.л.

Время: 2 часа.

Как очистить решетку кухонной вытяжку от жира

Изначально требуется найти емкость под решетку, типа протвеня. Если данной емкости у вас нет, возьмите обычный мешок для мусора.

Как быстро очистить решетку вытяжки от жира без химии

Положите в центр него решетку и завяжите узелки по краям.

Как быстро очистить решетку вытяжки от жира без химии

Далее вскипятите 1 литр воды. Добавьте в него уксус и лимонную кислоту. Затем вылейте раствор на ретку.

Как быстро очистить решетку вытяжки от жира без химии

Поместите решетку под гнет и оставьте отмокать на 1-2 часа.

Как быстро очистить решетку вытяжки от жира без химии

По истечению времени жировой налет легко удаляется губкой.

Как быстро очистить решетку вытяжки от жира без химии

Промываем решетку с моющим средством под струей воды и удалим всю грязь.

Как быстро очистить решетку вытяжки от жира без химии

Но чтобы максимально быстро удалить жир из всех отверстий, рекомендуется пользоваться щеткой.

Как быстро очистить решетку вытяжки от жира без химии

В итоге весь налет отмыт без всяких лишних усилий. Не осталось и следа от прошлых загрязнений.

Как быстро очистить решетку вытяжки от жира без химии

Данный метод безопасен и не повредит вашу вещь. Единственное, будьте очень осторожны при обращении с кипятком.
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