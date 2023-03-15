15 невероятных фактов о съемках «Битвы бастардов» — незабываемой сцены из «Игры престолов»

Из ролика, раскрывающего изнанку кинематографической кухни, а также из рассказов членов съемочной группы, мы знали массу поразительных фактов о том, как снимался сериал.







1. Кавалерийская цепь, мчащаяся на Джна Сноу, вовсе не спецэффект, — актеру Киту Киту Харингтону действительно пришлось стоять перед мчащейся на него лавиной конников. В сцене было задействовано около 40 лошадей; они действительно летели на актера, останавливаясь в последний момент. «Нас несколько удручает то, что все подумают, будто это нарисовано, — говорит Харингтон. — Но это не так».







2. Каскадер, специалист по конным трюкам Камилла Напрус утверждает, что сцена с 80 лошадьми в «Битве бастардов» была самой ответственной за все время работы в сериале. По ее словам, она устала заниматься сценами, в которых всадники «просто трусят куда-то», и давно просила дать ей какой-нибудь большой эпизод, — и вот, наконец, ее мечта сбылась.







3. Даже во время стычек, снятых крупным планом, на Джона Сноу налетали настоящие лошади, ведомые каскадерами.







Посмотрите еще раз предыдущий эпизод. А теперь — то, как он снимался. Снимая боевые столкновения, создатели фильма задействовали больше десятка лошадей, которые налетали друг на друга и на пеших актеров, сворачивая лишь в последний момент. Остальное было доделано с помощью спецэффектов.







4. Сцена, в которой Джон Сноу во весь опор скачет, пытаясь спасти Рикона, снималась с помощью «русской руки» — так называют в Голливуде разновидность операторского крана, на котором камера закреплена на длинном металлическом шесте, установленном на движущемся автомобиле. В качестве машины выступал «Лендровер» — только он мог проехать по полю, покрытому грязью и разбитому лошадиными копытами.







5. Фальшивые людские и конские трупы, как и настоящие актеры и животные, занятые в сцене, были одеты в форму своей армии, с соответствующей символикой и оружием. По словам дизайнера картины Деборы Райли, они тщательно обряжали каждый конский человеческий «труп» прежде, чем положить его в общую кучу.







6. На то, чтобы навалить на поле горы трупов, создателей «Битвы бастардов» вдохновили источники, описывающие средневековые баталии и сражения времен Гражданской войны в США. Создатель сериала Дэвид Бениофф говорит, что его сподвигли на такое оформление сцены описания битв, в которых «горы трупов поднимались так высоко, что мешали проехать по полю».







7. На стратегию «Битвы бастардов» и ее постановку сильнее всего повлияла история битвы при Азенкуре — битвы XV века между французами и англичанами. Как признался режиссер Мигель Сапочник, у него было еще два источника вдохновения — битва при Каннах III века до нашей эры между римлянами и Ганнибалом — и кавалерийская атака в драме японца Акиры Куросавы «Ран».







8. Иван Реон, исполнитель роли Рамси, признался, что давно мечтал сыграть в сцене с Джоном Сноу, потому что изначально стремился именно на эту роль. Если говорить точно, то, до того, как стать Рамси, Реон прослушивался на две роли — Джона Сноу и Визериса Таргариена — и в обоих случаях получил отказ. Наконец-то он получил шанс рассчитаться с Джоном Сноу за все!







9. Сцена, в которой Джон Сноу до полусмерти избивает Рамси, снималась около 12 часов: Джон Сапочник хотел заснять ее со всех возможных ракурсов, так что Харингтону пришлось несколько часов работать кулаками.







10. Софи Тернер, исполнительница роли Сансы Старк, утверждает, что сцена, в которой ее героиня наконец-то отомстила Рамси, стала её любимым эпизодом во всем сериале. По ее словам, она была просто счастлива, что Санса сумела постоять за себя перед лицом человека, который мучил ее. А может, ей просто понравилось смотреть, как Рамси рвут на части голодные псы.







11. Сцену, в которой Санса с видом победительницы уходит с места мщения, несмотря на поздний час, переснимали 12 или 13 раз. Как сказал сценарист Д. Б. Уайсс, легкая тень улыбки на лице уходящей Сансы — его «любимая сцена с ее участием во всем сериале», и они очень хотели снять ее безупречно.







12. Уайсс и Бениофф шутили над Реоном, усаживая его на Железный трон и говоря, что Рамси все-таки получит его перед тем, как умереть. «Не правда ли, здорово, что Рамси все же сел на Железный трон?» — говорили они.







13. Впечатляющая стена из щитов отсутствовала в оригинальном сценарии — она появилась лишь для экономии времени и денег. Изначально конница армии Болтона должна была совершить обходной маневр, взяв противника в клещи. Но за конницей сцена битвы была бы отчетливо видна, а значит, организаторам пришлось бы нанимать дополнительных статистов и подбирать им костюмы. Чтобы сэкономить на этом, было принято решение поставить стену из щитов, полностью закрывающую задний план.







14. Ужасная сцена человеческого месива тоже отсутствовала в сценарии. Это был экспромт, придуманный в последнюю минуту для экономии времени. По сценарию, финал битвы должен был быть иным. Но погодные условия не благоприятствовали съемкам: большую часть времени шел дождь, и поле, где снимались батальные сцены, превратилось в настоящее грязевое болото. Поэтому сценарий пришлось на ходу менять, вставив в него груду человеческих тел, в которой чуть не задохнулся Джон.







15. В общей сложности съемки «Битвы бастардов» заняли 25 дней. В них участвовали 500 человек массовки, 80 лошадей, 65 каскадеров и 4 команды операторов. По подсчетом Сапочника, в общей сложности, состав съемочной бригады достигал 600 человек.







источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram