Сокровища в банке из-под консервов, или Как мощно работала реклама в СССР

Полина Жемчужина возглавила наркомат рыбной промышленности / Фото: kulturologia.ru

Благодаря супруге Молотова в СССР было налажено массовое производство рыбных консервов / Фото: back-in-ussr.com

Советские покупатели с осторожностью отнеслись к новинке / Фото: monateka.com

Молотов прямо на заседании сообщил о драгоценностях, законсервированных в банках из-под рыбы / Фото: twitter.com

После такого громкого заявления все консервы были раскуплены / Фото: shnyagi.net