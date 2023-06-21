Сокровища в банке из-под консервов, или Как мощно работала реклама в СССР

И в СССР была реклама. Более того, в роли маркетологов и пиарщиков выступали не кто-нибудь, а представители руководящего звена государства. Как это выглядело на практике, вы узнаете на примере рыбных консервов, которые в самом начале их производства не пользовались спросом у потребителей.
Полина Жемчужина возглавила наркомат рыбной промышленности / Фото: kulturologia.ru
Жена В. Молотова в тридцать девятом году прошлого века была назначена на должность главы наркомата рыбной промышленной отрасли. Полина Жемчужина и раньше занимала не менее высокий пост. До этого времени она трудилась на аналогичной должности – руководила Главным управлением другой промышленной отрасли – парфюмерно-косметической. Именно благодаря ей в Советском Союзе стали выпускать женские духи «Tete-a-tete», знаменитый «Весенний ландыш» и, конечно же, легенду отечественной парфюмерии «Красная Москва». Она часто бывала в Париже. Там Жемчужина приобретала натуральные французские парфюмы и привозила их в Страну Советов. Цель заключалась в изучении состава продукции и изготовлении на основе полученных данных новых ароматов.
Благодаря супруге Молотова в СССР было налажено массовое производство рыбных консервов / Фото: back-in-ussr.com
Со свойственным ей творческим подходом отнеслась Полина Семеновна и к этой должности. Первое, что она сделала – это добилась разделения двух флотов – торгового и рыболовного. Чтобы хранить рыбу, выловленную в море, рефрижераторы закупили за рубежом. Это очень не понравилось наркому Кагановичу, считавшему, что валюта потрачена неразумно и лучше ее использовать для закупки оборудования для оснащения метро. Но это никак не повлияло на ход событий. Спецоборудование закупили и вскоре наладили массовое производство консервов из рыбы. При этом производственную базу специально устанавливали поближе к месту вылова. Незадолго до начала Великой Отечественной Войны в государстве производилось свыше пятидесяти видов консервов.
Советские покупатели с осторожностью отнеслись к новинке / Фото: monateka.com
Полина Жемчужина настойчиво убеждала правительство государства в том, что этот вид продукции является самым коротким к продуктовому отечественному изобилию. Но наш народ не спешил принимать непривычный для себя продукт. К рыбе, упакованной в жестяные банки, люди относились несколько насторожено. Несмотря на то, что производили консервов много, спрос на них не спешил увеличиваться.
Молотов прямо на заседании сообщил о драгоценностях, законсервированных в банках из-под рыбы / Фото: twitter.com
И вот тогда в игру вступил Молотов, показавший себя классным рекламщиком. Он применил интересный рекламный ход, достаточно хитрый, чтобы вызвать зависть и у современных продвинутых пиарщиков. Вячеслав Михайлович на одном из заседаний Верховного Совета СССР сделал разоблачающее сенсационное заявление. Он сказал, что в стране работают контрабандисты. Они отправляют за границу в консервных банках драгоценности. Для подтверждения заявления он, на глазах у собравшихся, открыл одну из банок и вынул из нее жемчужную нить.
После такого громкого заявления все консервы были раскуплены / Фото: shnyagi.net
Конечно же, об этом событии очень быстро все узнали. Население страны, даже в самых ее отдаленных уголках, было в курсе, что можно отыскать в банках с рыбными консервами. Реакция народа была предсказуемой. За несколько дней вся продукция исчезла из магазинов. Естественно, никаких сокровищ люди там не нашли, но сам продукт очень им понравился. Свою роль сыграла и активная реклама консервов, ведь с мясной продукцией в стране начались проблемы.
На всех улицах были развешаны плакаты рекламного содержания, где расхваливались положительные качества рыбы и ее низкая цена. В рекламных целях и чтобы сэкономить на мясе, был определен особенный день один раз в неделю, когда все советские общепиты готовили исключительно рыбные блюда. А. Микоян, нарком пищевой советской промышленности, рассказал в своем докладе, что он всегда отдавал предпочтение свинине, но это не помешало ему перейти без труда на рыбу.
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