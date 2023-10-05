Мифическая подземная страна Агарти: Где она находится и что известно о ней в современном мире

Разговоры о подземной стране Агарти, что скрыта от глаз большей части человечества, ведутся с позапрошлого века. Правда, те, кто верит в легенду о родственной Шамбале земле, утверждают, что правда об Агарти записана в древних нерасшифрованных текстах, чей смысл могут постичь лишь немногие.
Агарти – край, куда ушел народ Атлантиды
Агарти - убежище для древних цивилизаций или центр управления миром?
Современная мифология ничуть не уступает той, что занимала мысли древних индийцев, персов, античных греков и римлян. Собственно говоря, если проследить историю легенд о Шамбале, Атлантиде и менее известных убежищах древних – Агарти, Беловодье, остров Туле, - можно увидеть много общего у мифов разных народов и разных эпох. Означает ли это, что чудесная страна – не выдумка, а отзвуки воспоминаний о реально существовавших когда-то, а может, и ныне существующих мирах?
Карта Агарти по версии Раймонда Бертрана, сторонника теории полой Земли
Легенда об Агарти рассказывается в разных вариациях, часто с вкраплениями тезисов из разных теорий и религий, но суть сводится к следующему. Давным-давно, около шестидесяти тысяч лет назад некий азиатский правитель Ом увел свое племя под землю, спасаясь от пришедших на его земли завоевателей. Позже к подземному народу присоединились и те, кто скрывался от Чингисхана, а также американские индейцы, искавшие убежища с приходом колонизаторов. Страна, которая заняла пространство под всеми материками Земли, звалась Агарти, или Агартха – это название связывают с санскритскими «недоступный», «неуязвимый».
Уцелевшие жители Атлантиды и Гипербореи тоже наши свое пристанище в Агарти, которая стала духовным центром Вселенной. В ней нет деления на касты и сословия, не практикуются никакие наказания, жители почти бессмертны – настолько долгой является продолжительность их жизни. А кроме того, народ Агарти обладает высшими знаниями, может путешествовать к звездам и мистическим способом управляет человечеством.
Согласно легенде, правитель Агарти - Царь Мира - вместе с двумя помощниками влияет на мысли и судьбы людей
Якобы единственным народом, который покинул Агарти, были цыгане, которые оказались изгнанными из подземной страны, но принесли в «верхний» мир искусство видеть будущее с помощью гадания. Иногда людям дозволено получить небольшую часть знаний, которые хранит Агарти, вообще же случайно забредшим туда путникам, которые принимаются болтать об увиденном после возвращения на землю, по преданию, отрезают языки.
Агарти управляет Царь Мира, который живет в окружении двух своих помощников и может влиять вместе с ними на будущее человечества. Порой он выходит в мир – посещая торжественные богослужения в Индии и Тибете. Ворота, через которые лежит путь в Агарти, располагаются, по разным версиям, то ли в Гималаях, то ли в пустыне Гоби, то ли и вовсе в Южной Америке.
Кто помог мифу об Агарти занять место в истории
Александр Сент-Ив д'Альвейдр
Если проследить историю мифа о стране Агарти, все сводится фактически к одному источнику – сочинению Александра Сент-Ива д’Альвейдра, который написал о чудесной стране в своей книге «Миссия Индии» в 1866 году. Правда, в 1922 году во время гражданской войны в России, ученый, путешественник, писатель, служащий некоторое время в правительстве Колчака, А.М. Оссендовский, обнаружил не то в Сибири, не то в Монголии «закоптелые ворота, ведущие в царство Агарти». Об этом он написал в своей книге «И звери, и люди, и боги».
А.М. Оссендовский
Кроме того, считается, что страна Агарти упомянута и в одном по-настоящему древнем тексте, «Книге дзян»: якобы это – «источник правой руки», откуда Царь Мира руководит всеми событиями человеческой истории. «Источник левой руки», по версии этого текста, скрыт в Шамбале. Правда, о существовании «Книги дзян» известно большей частью из сочинений Елены Блаватской, автора произведений эзотерической и оккультной литературы.
Е.П. Блаватская
С Шамбалой неразрывно связано все, что рассказывают об Агарти мифы и легенды. Две эти страны представляются формами существования древнего великого народа, который был вынужден прятаться после какой-то великой катастрофы. И если Агарти было назначено созерцание и духовный прогресс, то Шамбала приняла на себя управление стихиями и материальным развитием человечества. В отличие от подземной страны Агарти, Шамбала находится на поверхности Земли, она якобы скрыта окружающими ее горными цепями либо просто невидима для непосвященных.
Информации о Шамбале в древних текстах куда больше, она упоминается с X века, в том числе и в контексте индуистских верований. Шамбала – страна, в существовании которого убежден сам Далай-лама, глава Тибета, в то время как о стране Агарти духовный лидер Тибета, как говорят, не знает.
Далай-лама XIV в одном из разговоров с гостем Тибета признался, что об Агарти не знает, в отличие от великой таинственной Шамбалы
Агарти порой упоминают и в связи с обителью богов из скандинавской мифологии – Асгардом, небесным городом, который населяют боги-асы.
Известно, что и учеными, и политиками, и простыми энтузиастами были не раз предприняты попытки обнаружить мифические страны, якобы затерянные на востоке. Одни – как Рерих – искали там высшую мудрость, другие – как правительство Третьего рейха – стремились обнаружить следы древних ариев и их связь с современным немецким народом. Никаких сколько-нибудь ощутимых результатов эти поиски не дали. Впрочем, по мнению буддистов, Шамбалу нужно искать внутри себя – как источник энергии, состояние единения с божественной силой, просветление. Возможно, тот же смысл несет в себе страна Агарти.
Н.К. Рерих. "Весть из Шамбалы"
Тайны человечества, скрытые в подземных городах
Откуда берут начало мифы, будоражащие сознание в том числе современного человека, в эпоху, когда не осталось белых пятен на карте Земли, а власть захватили цифровые технологии?
Если обратиться к истории, нетрудно найти подтверждения тому, что отдельные народы прибегали к этому способу защиты – уходили в труднодоступные районы или под землю – в сети пещер. Так появилась Петра, город набатеев на территории современной Иордании, так возник подземный город в турецкой Каппадокии, где под нынешним поселком Деринкую около трех тысяч лет назад была создана целая «пещерная страна», многоярусный город, площадь которого составляла несколько квадратных километров.
Подземный город Деринкую в Турции
Слухи о народах, уходящих в добровольное изгнание в недрах земли, возможно, и стали причиной появления теории полой планеты и мифов о подземных городах. Еще в XVII веке астроном Эдмунд Галлей предлагал версию, согласно которой мир состоит из четырех сфер, встроенных одна в другую. Нередки были и внезапные исчезновения целых народов – такие истории можно найти в этнографическом материале множества народов мира.
Считается, что путь в Шамбалу и Агарти открыт махатмам - отшельникам, достигшим высшего духовного просветления
По-видимому, появление легенды о подземной стране Агарти было предопределено самим ходом развития человечества, когда поступавшая информация требовала осмысления через такого рода мифы – слишком много неизвестного открывалось человечеству в процессе культурного развития. Что касается ученого мира, к версиям эзотериков и оккультистов здесь относятся с большим скептицизмом, считая легенды о мифических странах сравнимыми с произведениями художественной литературы.
Умберто Эко
Умберто Эко в своем обзоре мифов, которые хранит человечество – книге «История иллюзий», выразил мысль, что именно такие таинственные земли, а точнее их поиски, попытки завоевания, представляют собой ту движущую силу, которая ведет мир вперед. Во всяком случае, именно благодаря романтическим легендам становятся возможными и реализуются экспедиции по поиску артефактов древности, исследуются пещеры и подземные тоннели – например, в Эквадоре или в пустыне Гоби, где, кстати, предстоит еще многое открыть, поскольку на настоящий момент изучены они мало.
Согласно мифу, жители Агарти обладают способностью путешествовать среди звезд
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