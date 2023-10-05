Мифическая подземная страна Агарти: Где она находится и что известно о ней в современном мире

Агарти – край, куда ушел народ Атлантиды

Агарти - убежище для древних цивилизаций или центр управления миром?

Карта Агарти по версии Раймонда Бертрана, сторонника теории полой Земли

Согласно легенде, правитель Агарти - Царь Мира - вместе с двумя помощниками влияет на мысли и судьбы людей

Кто помог мифу об Агарти занять место в истории

Александр Сент-Ив д'Альвейдр

А.М. Оссендовский

Е.П. Блаватская

Далай-лама XIV в одном из разговоров с гостем Тибета признался, что об Агарти не знает, в отличие от великой таинственной Шамбалы

Н.К. Рерих. "Весть из Шамбалы"

Тайны человечества, скрытые в подземных городах

Подземный город Деринкую в Турции

Считается, что путь в Шамбалу и Агарти открыт махатмам - отшельникам, достигшим высшего духовного просветления

Умберто Эко

Согласно мифу, жители Агарти обладают способностью путешествовать среди звезд