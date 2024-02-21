6 аппетитных блюд на ужин, которые можно приготовить за полчаса

В большинстве своих случаев после трудного и суетного рабочего дня нет ни сил, ни желания что-либо делать, тем более стоять часа два у плиты, стараясь сообразить ужин. Но это не повод «бежать» за телефоном и заказывать пиццу, бургеры и суши из ближайшего кафе. Ведь если не полениться, то всего за 30 минут можно приготовить отличный ужин, который в сто раз окажется вкуснее и полезнее любимой многими вредной еды.
1. Стейк
Стейк. \ Фото: edinstvennaya.ua.
Что может быть вкуснее сочного и ароматного мяса? Только аппетитный стейк, предварительно замаринованный в специях.
Ингредиенты:
Для стейка:
• Говяжья вырезка - 1 кг;
• Специи для мяса - 1 ст.л;
• Белое сухое вино - 1 ст.л;
• Оливковое масло - 1 ст.л;
• Лимонный сок - 1 ст.л;
• Соль - 0,5 ч.л;
Для соуса:
• Чеснок - 2-3 зубчика;
• Зелёный перец чили - 1 шт;
• Оливковое масло - 5 ст.л;
• Уксус - 1 ст.л;
• Петрушка - 1 пучок;
• Соль по вкусу.
Невозможно устоять. \ Фото: clutch.ua.
Способ приготовления:
• Мясо вымыть и просушить;
• Специи смешать в чашке с маслом, вином и лимонным соком;
• Мясо натереть солью;
• После замариновать соусом из специй;
• Оставить на 15 минут;
• Разогреть сковороду на большом огне;
• Обжарить мясо с каждой стороны примерно 7 минут (всё зависит от степени прожарки);
• Пока мясо жарится, надо приготовить соус;
• Чеснок, перец чили, оливковое масло, петрушку и соль перебить в чаше блендера;
• Готовое мясо снять с огня;
• Дать постоять 5 минут;
• После нарезать и подавать к столу с соусом.
2. Макароны с овощным рагу
Макароны с овощами. \ Фото: edinstvennaya.ua.
Если вы мечтаете почувствовать себя истинным итальянцем, знающим толк в пасте, тогда это блюдо однозначно придётся вам по вкусу.
Ингредиенты:
• Макароны - 250 г;
• Кабачки молодые - 1 шт;
• Помидоры крупные - 2 шт;
• Лук репчатый средний - 1 шт;
• Морковь средняя - 1 шт;
• Листья кинзы - 4-5 шт;
• Подсолнечное масло - 1-2 ст.л;
• Соль по вкусу.
Пикантная паста с овощами. \ Фото: google.com.ua.
Способ приготовления:
• Овощи вымыть;
• Просушить и очистить;
• Лук нарезать некрупным кубиком;
• Кабачок порезать средним кубиком;
• Помидоры нарезать кубиком;
• Морковь натереть на мелкой тёрке;
• В разогретую сковороду с подсолнечным маслом выложить лук;
• Обжарить пару минут;
• Добавить морковь;
• Поджарить ещё несколько минут;
• После добавить кабачки;
• Тушить до полуготовности;
• После добавить помидоры;
• Слегка присолить;
• Перемешать;
• И тушить под крышкой 5-10 минут;
• К готовым овощам добавить мелко нарубленную кинзу;
• Перемешать и притушить ещё пару минут;
• Макароны отварить в подсоленной воде до полуготовности;
• Слить воду и переложить на тарелку;
• Сверху выложить соус из овощей;
• Подавать со свежей зеленью.
3. Лосось с гарниром
Запечённый лосось. \ Фото: segodnya.ua.
А вот это блюдо оценят истинные гурманы и почитатели рыбы. К тому же, когда нет возможности возиться с приготовлением блюда, а очень хочется отведать рыбки, этот рецепт придётся как нельзя кстати.
Ингредиенты:
• Филе лосося - 1 кг;
• Лук репчатый крупный - 1 шт;
• Майонез - 1/3 часть стакана;
• Горчица - 1 ст.л;
• Лимонный сок - 2 ст.л;
• Чеснок - 2 зубчика;
• Сыр тёртый - 1/4 часть стакана;
• Моцарелла тёртая - 1/2 часть стакана;
• Соль по вкусу;
• Чёрный молотый перец по вкусу.
Блюдо для истинных гурманов. \ Фото: kakprosto.ru.
Способ приготовления:
• Филе рыбы проверить на наличие костей и извлечь их;
• Выложить кусок рыбы на противень, застеленный фольгой;
• Посолить и поперчить со всех сторон;
• Лук нарезать тонкими кольцами и выложить поверх рыбного филе;
• Майонез, пропущенный через пресс чеснок и лимонный сок взбить до однородной массы;
• Получившимся соусом полить тонким слоем поверх луковой подушки;
• Сверху обильно посыпать тёртым сыром;
• После отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут;
• И ещё на 2 после запекания под гриль для образования золотистой корочки.
4. Свиные отбивные
Свиные отбивные. \ Фото: gastronom.ru.
Сочные свиные отбивные – то, что запросто можно приготовить на ужин, не прилагая особо усилий, а тем более, не тратя на это уйму времени.
Ингредиенты:
• Свиная вырезка — 500 г;
• Яйца — 2 шт;
• Мука — 3 ст.л;
• Соль по вкусу;
• Душистый молотый перец по вкусу.
Сочные и ароматные свиные отбивные. \ Фото:
Способ приготовления:
• Свиную вырезку нарезать равномерными кусками толщиной 1-1,5 см;
• Каждый кусочек посолить и поперчить;
• После хорошо отбить;
• В одной пиале взбить яйца;
• В другую насыпать муку;
• Каждый кусочек обмакнуть сначала в яйца, после в муку;
• На разогретую сковороду с растительным маслом выложить куски мяса;
• Обжарить до золотистой корочки со всех сторон.
5. Куриный пирог с грибами
Пирог с курицей и грибами. \ Фото: eda.ru.
Такой пирог можно приготовить не только на ужин, а и взять его на следующий день на работу, ведь настоявшись, он станет ещё вкуснее.
Ингредиенты:
• Шампиньоны - 500 г;
• Слоеное тесто - 250 г;
• Куриное филе - 300 г;
• Чеснок - 2 зубчика;
• Яйца - 3 шт;
• Сливки 25%-ные - 3 ст.л;
• Лук репчатый - 1 шт;
• Петрушка - 1 пучок;
• Оливковое масло - 4 ст.л;
• Сливочное масло по вкусу;
• Соль по вкусу;
• Перец чёрный молотый по вкусу.
Великолепный слоёный пирог с курицей и грибами. \ Фото: lady.tut.by.
Способ приготовления:
• Куриное филе вымыть;
• Просушить;
• Нарезать соломкой;
• Лук мелко нарезать;
• Грибы почистить;
• Мелко нарезать и обжаривать на сильном огне до образования жидкости;
• По мере испарения жидкости (до половины) добавить к грибам лук;
• Обжарить грибы с луком до полного испарения влаги;
• После снять сковороду с огня;
• Пока грибы и лук ещё горячие, добавить к ним мелко нарезанные чеснок и петрушку;
• Влить сливки и хорошо перемешать;
• В отдельной миске слегка взбить два яйца до однородной массы;
• Добавить яйца к остывшим грибам;
• После добавить нарубленное филе;
• Посолить и поперчить;
• Перемешать;
• Раскатать тесто;
• Чуть больше половины теста выложить в смазанную сливочным маслом форму;
• Сверху распределить начинку;
• Оставшимся тестом накрыть пирог;
• Края плотно защипнуть;
• Сверху смазать желтком, разведённым с водой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 30 мнут;
• После достать пирог и дать ему слегка остыть.
6. Куриные бёдра в специях
Куриные бёдра. \ Фото: chaihona.ru.
А вот это блюдо отлично подойдёт для тех, кто любит полакомиться сочной и ароматной курочкой, запечённой в духовке.
Ингредиенты:
• Куриные бёдрышки - 2 шт;
• Горчица - 1 ст.л;
• Чеснок - 1 зубчик;
• Соль - 1 ч.л;
• Перец по вкусу.
Запечённые куриные бёдра. \ Фото: google.com.ua.
Способ приготовления:
• Бёдра вымыть и обсушить бумажными салфетками;
• Сложить в миску;
• Приправить солью, перцем, горчицей и пропущенным через пресс чесноком;
• Переложить бёдра в форму для запекания;
• И отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 30-35 минут;
• Можно подавать как самостоятельное блюдо, так и блюдо с гарниром, например, с рисом.
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