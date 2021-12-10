Шуточно-правдивые иллюстрации о том, как сложно быть девушкой

Аргентинский иллюстратор Агyстина Герpеро (Аgustina Guеrrero) не понаслышке знает, как это быть девушкой, именно поэтому она создала шуточную, но в тоже время весьма правдивую серию рисунков, в которой отражает все «прелести» женских будней. Каждый комикс – маленькая и до боли знакомая жизненная история, с который практически каждая особа прекрасного пола сталкивалась хотя бы раз.











Те самые дни.







Ситуация на пляже.







Тот самый момент, когда хочется полежать ещё несколько минут в тёплой постели.







Лето – сезон отпусков.







Суровая правда жизни.







Когда все ожидания канули в Лету.



Благодаря самоиронии и чувству юмора Агустине удалось не только нарисовать ряд шуточных иллюстраций о том, как же на самом деле непросто быть девушкой, но и передать царящую вокруг атмосферу. Ведь, так или иначе, практически каждая женщина сталкивалась с подобной ситуацией, в которой даже колготки и то не оправдали надежд и ожиданий. А что уж говорить о вечных понедельниках и связанных с ними обещаниями, о пляжном сезоне, «добром утре» перед работой, о ссорах и примирениях? Когда, вставая с первыми петухами, несёшься в ванну приводить себя в порядок, сооружаешь причёску, наносишь макияж и надеваешь новую одежду, чувствуя себя королевой, а, выходя во двор, о боги, попадаешь под проливной дождь – в такие минуты весь мир меркнет перед глазами, и кажется, будто вся жизнь коту под хвост.

Но как бы там ни было, именно благодаря таким нелепым моментам, понимаешь одно, что быть женщиной – это прекрасно , несмотря ни на что.Когда ты рок-звезда во время уборки Что поделать, такова жизнь…Знакомая ситуация, не так ли?Милые бранятся – только тешатся.Реалии семейной жизни.Тот самый момент, когда ты в метро.Женские будни . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)