Самые короткие сериалы за все время

Это суровый мир для сериалов, и некоторые из них заканчиваются гораздо быстрее, чем другие. Без лишних слов, вот самые недолговечные сериалы.















1. Вива Лафлин — отменен после 2 серий. Действие этой музыкальной драмы происходило в казино с участием таких звезд, как Хью Джекман и Мелани Гриффит. К сожалению, отзывы были ужасными. The New York Times заявила, что это, возможно, «худший сериал в истории телевидения».















2. Болотная тварь – отменен после 1 серии. Этой быстрой и неожиданной отмене повлиял ряд факторов. У Болотной твари возникли проблемы с производством, и количество серий сократилось с 13 до 10. Это в конечном итоге привело к некоторым законодательным проблемам, связанным с налоговыми льготами и производственными затратами. В конце концов было решено, что сериал того не стоит.











3. Красивая жизнь – отменен после 2 эпизода. Сериал был полным провалом.















4. Эффект Джейка – не вышел. Ситком с Джейсоном Бейтманом в главной роли получил семь эпизодов, и его премьера должна была состояться в середине 2002 года. Однако сеть Peacock отказалась от него, прежде чем вышел хотя бы один эпизод.















5. Манчестерская подготовка – не вышел. Эта попытка сериала снять сериал по мотивам Жестоких игр была определенно неудачной. Позже проект был преобразован в фильм с метким названием «Жестокие игры 2: Манчестерская подготовка».















6. Сделано в Джерси – отменен после 2 серий. Определенно хорошо, что эта некачественная юридическая драма была остановлена.











7. Злой город – отменен после 3 серий. Эта драма о серийных убийцах была быстро прекращена.















8. Общественная мораль – отменен после 10 эпизодов. Драма о полиции была спродюсирована, снята Эд Бернсом, но потерпела полный провал от зрителей. Интересно, что сериал был хорошо принят критиками.















9. Одинокая звезда — отменен после 2 эпизодов. Несмотря на то, что сериал получил удобный временной интервал (транслировался после Хауса), эта драма была большой неудачей.















10. 12 миль плохой дороги – не вышел. Сериал был приостановлен во время забастовки сценаристов 2007-2008 годов в Голливуде. Изначально HBO заказал 10 серий «12 миль плохой дороги», и на момент приостановки производства было снято только шесть. Остальные эпизоды так и не были сняты, хотя создатели шоу пытались продавать его в других сетях.



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram