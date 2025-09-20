Что может быть милее домашних питомцев? Только обычные собаки до и после стрижки, снимки которых сегодня опубликовали наши американские коллеги. Автором фотопроекта выступила Грейс Чон, а над бьюти-перевоплощениями этих красавчиков трудились лучшие голливудские грумеры. Что из этого получилось, смотри ниже!
Юки
До:
После:
Афина
До: После:
Герман
До: После:
Райдер
До: После:
Рокко
До: После:
Бигги Смолз
До: После:
Лана
До: После:
