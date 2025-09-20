С нами не соску...
Собаки до и после стрижки



Что может быть милее домашних питомцев? Только обычные собаки до и после стрижки, снимки которых сегодня опубликовали наши американские коллеги. Автором фотопроекта выступила Грейс Чон, а над бьюти-перевоплощениями этих красавчиков трудились лучшие голливудские грумеры. Что из этого получилось, смотри ниже!

Юки


До: Собаки до и после стрижки

После: Собаки до и после стрижки

Афина


До: Собаки до и после стрижки После: Собаки до и после стрижки

Герман


До: Собаки до и после стрижки После: Собаки до и после стрижки

Райдер


До: Собаки до и после стрижки После: Собаки до и после стрижки

Рокко


До: Собаки до и после стрижки После: Собаки до и после стрижки

Бигги Смолз


До: Собаки до и после стрижки После: Собаки до и после стрижки

Лана


До: Собаки до и после стрижки После: Собаки до и после стрижки


источник

