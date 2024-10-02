Сорняки с удивительными свойствами

Сорняки — главный враг любого садовода, ведь борьба с ними начинается с ранней весны и продолжается до поздней осени. Однако не многие знают, что даже сорные растения обладают удивительными свойствами и их можно использовать для приготовления лечебных чаев, настоек и компрессов, а также как зеленое удобрение.

1. Ромашка лекарственная (Matricaria Chamomilla)

2. Подорожник (Plantágo)

3. Пырей ползучий (Elytrigia repens)

5. Пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris)

6. Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris)

7. Хвощ полевой (Equisetum arvense)

8. Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale)

9. Вьюнок полевой (Convōlvulus arvēnsis)

10. Крапива (Urtíca)

Давайте рассмотрим подробнее 10 самых злостных сорняков.Ромашка растет не только на грядках, но также в поле и на обочинах дорог. Высушенные цветки ромашки обладают противовоспалительным, дезинфицирующим и спазмолитическим действием. Ромашковый чай можно пить при гриппе, проблемах с желудком и кишечником, диарее. Для наружного применения готовятся компрессы и ванночки, которые помогают при плохо заживающих ранах, ожогах или используются для промывания глаз и полоскания рта.Подорожник можно встретить на лугах и полях, вокруг дорог и в парках. Растение живет до двенадцати лет, вырастая за это время до нескольких десятков сантиметров. Длинные и узкие листья, обладающие лечебным действием, обычно располагаются в виде нескольких наземных розеток. Экстракт подорожника используется для лечения верхних дыхательных путей. Так вы можете приготовить чай от кашля из одной чайной ложки травы и стакана воды. Свежие растолченные листья прикладывают к ранам, ожогам и язвам, а также к месту укуса пчел или ос.Пырей — один из самых злостных сорняков, который растет даже на тяжелых, щелочных и кислых почвах. Корни взрослого растения могут достигать длины до 2 м, поэтому от него не так просто избавиться. Вместе с тем корни обладают уникальными целебными свойствами, для чего их после перекопки нужно очистить, размять и приготовить чай, который помогает при заболеваниях почек и мочевыводящих путей. Трава также подходит для лечения ревматизма или диабета.4. Лопух большой (Arctium lappa)Лопух — мощное и сильное двулетнее растение с сильным корнем, достигающим глубины 70 см. Крупные листья могут достигать 50 см в длину и 40 см в ширину. Этот сорняк часто растет на свалках, опушках леса и возле дорог. В народной медицине лопух используется при кожных заболеваниях, для укрепления волос, при повышенной потливости, экземе и способствует выведению вредных веществ из организма. Высушенный корень лопуха входит в состав чайных смесей, которые пьют при лечении диабета.Пастушью сумку можно встретить на грядах, полях, а также дорогах. В качестве лекарственного средства используется вся надземная часть, из которой готовится отвар, обладающий мочегонным действием. Он также эффективен для лечения ран, кожных высыпаний и экземы. Семена этого растения можно использовать вместо тимьяна или горчицы. Только будьте осторожны, в больших количествах оно ядовито!Полынь особенно часто встречается в местах с почвой, богатой азотом. Это сорняк, который растет практически везде: около дорог, в полях, лесах и болотах. Цветущий стебель обладает лечебным действием, помогает при бессоннице, гинекологических проблемах, дезинфицирует пищеварительную систему и уничтожает кишечных паразитов. Это растение очень хорошо отпугивает насекомых, достаточно только поджечь верхушку или бросить на тлеющие угли. Полынь также может служить приправой при приготовлении говядины, птицы и баранины, но для этого лучше всего подходит не сама полынь, а ее родственник, более известный как эстрагон.Хрупкий хвощ удивительным образом приспосабливается к самым неблагоприятным условиям и, несмотря на свое очарование, также может быть надоедливым сорняком. Однако не спешите выбрасывать его, ведь сочные стебли идеально подходят для мульчирования. В качестве лечебного средства особую ценность имеют стебли, в которых содержится много кремния, необходимого для здоровых волос, кожи и ногтей. Настой можно приготовить из свежего и высушенного хвоща. Ферментированный фильтрат — отличное удобрение.Длинный корень одуванчика — также отличное природное средство, которое не случайно получило свое видовое название. Это удивительное растение восстанавливает печень, нормализует пищеварение и способствует общей детоксикации организма. Из корня готовят отвар, а из молодых листьев витаминный салат. Золотистые цветы — один из самых богатых источников нектара для пчел, шмелей и бабочек.Вьюнок очень быстро растет, опутывая растения, что может их ослабить или даже уничтожить. У него очень длинные корни и корневища, которые трудно удалить из почвы, даже из маленького кусочка вырастает новое растение. Многослойное мульчирование — это, пожалуй, единственный способ избавиться от него навсегда. С другой стороны, вы можете использовать вьюнок в качестве живой ограды. Также выведены декоративные сорта, которые имеют более крупные и красочные цветы, а также красивые сердцевидные листья.Эта королева среди сорняков известна своими целебными способностями. Вывести ее из огорода практически невозможно, так как из оставленного кусочка корневища снова вырастет новое растение. Но не все так плохо, ведь салат из молодых листьев крапивы, сдобренный чесноком и смягченный оливковым маслом, сливками или сыром, — настоящее лакомство. Крапива также помогает при ревматизме, аллергии, снижает уровень сахара в крови и очищает организм. Для лечебного эффекта в основном используется настой из листьев, который также отлично подходит для ополаскивания волос. Из стеблей и листьев (но без семян) можно приготовить экстракт — первоклассное удобрение для растений. Крапива также является единственной пищей, которой питаются гусеницы бабочки крапивницы, поэтому оставьте для них несколько растений в углу сада.