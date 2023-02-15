Зачем одной женщине было несколько мужей и другие странные брачные традиции

Почему без эндогамии было не обойтись и зачем одной женщине несколько мужей

На первых этапах развития человечества власть была сосредоточена в женских руках. Источник: autricidicivilta.it

Европейцы, чтобы избежать дробления земель, придумали майорат, когда все поместье переходило к старшему из детей-наследников, младшие оставались ни с чем. Источник: wikipedia.org

Полиандрия встречается не менее чем в двадцати народностях. Источник: iia-rf.ru

Замуж за брата мужа или жениться на сестре жены – зачем?

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума, по обычаям своего племени, женат на нескольких женщинах одновременно. Источник: savannanews.com

П. Брейгель-старший. Крестьянская свадьба. Источник: dailyartmagazine.com

Браки между кузенами: что с ними не так

Карл II Испанский был болен сразу несколькими тяжелыми болезнями, отличался уродствами и был неспособен произвести на свет потомство. Источник: wikipedia.org

Парсы и в новом веке продолжают выбирать пару из своего народа. Источник: wikipedia.org

Оба термина - «эндогамия» и

«экзогамия» - были введены в XIX веке шотландским ученым Джоном Ф. Макленнаном. Источник: sanfrancisco.cbslocal.com