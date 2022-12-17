Утепляем окна на зиму

По разным причинам окна могут пропускать воздух, из-за чего зимой в квартире/доме становится холодно. Чтобы это решить максимально быстро, легко и эффективно, воспользуйтесь лайфхаком ниже.







Приобретите в любом строительном магазине уплотнительную ленту (самоклеящуюся) для окон. Классически, она клеится следующим образом, как показано на фото ниже. Конечно, такой вариант неудобен, ведь окно нельзя будет открыть зимой.







А потому используем её несколько иным образом. Отрежьте ленту примерно 1 см толщиной и приклейте на раму в месте прилегания уплотнительных резинок.







Сделайте так на всю длину окна.







Теперь, когда вы закроете окно, холодный воздух не будет проникать в помещение! Однако не забудьте снять эту ленту весной. Вид эстетичный, совершенно незаметно, а результат — восхитительный!







Подробнее о том, как утеплить окна на зиму, смотрите в видео ниже:



