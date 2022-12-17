С нами не соскучишься!

8 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    камуноидная власть целенаправленно спаивала народ - пополняя "пьяный"бюджет совка и вторично грабила народ уже в вытр...Медвытрезвители в...
  • Ингерман Ланская
    были вытрезвители - были пьяницы, нет вытрезвителей - нет пьяницМедвытрезвители в...
  • novik_63 novik_63
    А мой Яшка обожал огурцы и дыни. Кушал с тем же азартом, что мясо и рыбу. И не дай бог попытаешься забрать. Воюет за ...Почему коты боятс...

Утепляем окна на зиму

По разным причинам окна могут пропускать воздух, из-за чего зимой в квартире/доме становится холодно. Чтобы это решить максимально быстро, легко и эффективно, воспользуйтесь лайфхаком ниже.

Утепляем окна на зиму

Приобретите в любом строительном магазине уплотнительную ленту (самоклеящуюся) для окон. Классически, она клеится следующим образом, как показано на фото ниже. Конечно, такой вариант неудобен, ведь окно нельзя будет открыть зимой.

Утепляем окна на зиму

А потому используем её несколько иным образом. Отрежьте ленту примерно 1 см толщиной и приклейте на раму в месте прилегания уплотнительных резинок.

Утепляем окна на зиму

Сделайте так на всю длину окна.

Утепляем окна на зиму

Теперь, когда вы закроете окно, холодный воздух не будет проникать в помещение! Однако не забудьте снять эту ленту весной. Вид эстетичный, совершенно незаметно, а результат — восхитительный!

Утепляем окна на зиму

Подробнее о том, как утеплить окна на зиму, смотрите в видео ниже:


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
утеплениеОкна

Картина дня

наверх