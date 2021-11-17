Как выглядят самые роскошные средневековые рукописи

Искусство и вера: Великолепные «одежды» средневековых книг

В скриптории

Евангелия из Линдау

Евангелия из Линдау

Задняя обложка евангелия из Линдау (Lindau Gospels). Австрия 8 век

Оклад переплета Евангелия из Линдау. Ок. 870 г. Золото и драгоценные камни. 34,9 х 26,7 см. Библиотека Пирпонта Моргана, Нью-Йорк

Фрагмент оклада переплета Евангелия из Линдау

Старинные оклады периода Раннего Средневековья

Евангелие лангобардской королевы Теоделинды. Начало 7 века

Imperial Book of Gospels (Reichsevangeliar), Aachen, Germany, 8 век

Codex Millenarius 777год

«Pax» Герцога Урсу 752 год, Музей христианства в Чивидале

Ирландский религ. манускрипт 750 г.

Ирландский религ.манускрипт 750 г. Вид сбоку

Codex Aureus of St. Emmeram, 870г.

Christ in Majesty and the Four Evangelists, 11 век, Германия, слоновая кость.

Christ in Majesty and the Four Evangelists, 11 век, Германия, слоновая кость.

Gospel book. Южная Италия, 1000-1050 гг.

Серебряная-позолоченная обложка со слоновой костью, Сакраментарий из Фронтале, 1050

Ювелирное покрытие с серебряными позолоченными фигурами Христа и четырех евангелистов. Последняя треть одиннадцатого века

Ювелирная обложка с литой фигурой Христа на серебряном и золотом фоне с драгоценными камнями. Последняя треть одиннадцатого века. Для Джудит Фландрии

Старинные оклады периода Высокого или Классического Средневековья

12век, Париж, Лувр

12век, Париж, Лувр

Драгоценный покров, Бертольдский сакраментарий , ок. 1215 г.

Evangeliary by Hugo d'Oignies, 1228-1230гг.

St. Paul, Lavanttal, Carinthia. 1260г

Старинные оклады Древней Руси

Переплет «Евангелия Федора Кошки» (1392 год)

Оклад Христофорова Евангелия. 1448. Серебро, литье, чеканка, гравировка, скань, чернь

Евангелие напрестольное и детали. Рукописное на бумаге, в золотом окладе, украшенном чеканкой, эмалью по скани, чернью, драгоценными камнями и жемчугом . Мастерские Московского Кремля. 1571 год