Мэри Эннинг: 10-летняя девочка, нашедшая динозавров

Мэри Эннинг и древние морские ящеры, которых она открыла миру.

Южное побережье Англии, на котором хорошо изучать геологию и древних динозавров. | Фото: ru.wikipedia.org.

Плезиозавр на охоте. | Фото: radio.cz.

| Фото: atlasobscura.com. Мэри Эннинг и ее собака Трей.| Фото: atlasobscura.com.

Древний водоплавающий ящер ихтиозавр. | Фото: znanijamira.ru.

Duria Antiquior - известная акварель 1830 года геолога Генри де ла Беша, на которой изображена доисторическая жизнь морского побережья юрского периода. | Фото: atlasobscura.com.

Письмо и рисунок Мэри Эннинг 1823 года объявляет об открытии ископаемого животного, теперь известного как плезиозавр. | Фото: atlasobscura.com.

Английский натуралист Чарльз Дарвин. | Фото: novopetrivske-osoba.edukit.mk.ua.

Мэри Эннинг за работой: эскиз ее друга и коллеги Генри де ла Беш. | Фото: atlasobscura.com.