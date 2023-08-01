Советы, которые помогут уменьшить количество пыли в доме

Пыль доставляет неудобства, неприятна на вид, а еще опасна для людей, страдающих астмой, аллергией или другими заболеваниями.



Потому-то человек и борется с пылью каждый день. Однако уже буквально через сутки она снова видна там, где еще вчера было чисто. Но можно сделать так, чтобы она появлялась не так быстро и не в таком количестве. Для этого нужно выполнять некоторые нехитрые действия.Напомним, что такое пыль. Это мелкие твердые частицы органического или минерального происхождения, которые имеют размер до 0,05 мм. К ним относятся частицы уличной грязи, пыльца, споры плесени, омертвевшие клетки кожи, волосы, волокна ткани, древесная зола, частицы химикатов и выхлопов машин. Кстати, продукты жизнедеятельности пылевых клещей являются наиболее частыми причинами возникновения аллергии и астмы.







Крупную пыль можно увидеть по углам квартиры, под холодильником, диванами, шкафами и другой крупной мебелью. Она представлена в виде больших пуховых комков, а вот мелкая постоянно витает в воздухе. Наиболее уязвимы мы именно перед вторым типом.







Комки пыли под микроскопом.

Бонус: Глицерин от пыли

Уменьшая количество пыли в доме мы делаем воздух чище и продлеваем срок службы мебели и бытовой техники. Итак, вот что нужно делать, чтобы пыль в вашем доме появлялась не так быстро.Обязательно держите коврик перед входом в квартиру, а также еще один в прихожей. Каждый раз, когда человек заходит в дом с улицы, он заносит с обувью грязь, из частиц которых и состоит потом пыль. Используйте коврики с небольшим, но жестким ворсом. При этом не забывайте регулярно пылесосить их и периодически стирать.Сократите количество тканей в помещении. Лучше не держать в доме большое количество текстильных вещей, будь то пледы, покрывала, декоративные подушки. Дело в том, что ткани не только задерживают пыль, но и увеличивают ее количество — их частицы могут оседть на поверхностях в виде микроскопических волокон.Стирайте простыни. Необходимо делать это не реже одного раза в неделю. Уже за это время на постельном белье скапливается немалое количество омертвевших клеток кожи.Убирайте под кроватью/диваном. Не забывайте хотя бы раз в неделю-две убирать под кроватями и диванами, удаляя скопившиеся там комочки пыли.На полках храните поменьше безделушек. Очевидно, что чем больше статуэток и другой разнообразной мелочевки будет лежать на полках, тем сложнее и дольше будет длиться процесс уборки.Организуйте порядок в своих шкафах. В них всегда полно крошечных волокон, упавших с одежды, полотенец, постельного белья. Каждый раз, когда человек открывает дверь, пыль со шкафа потоком воздуха выносится в комнату. А если хранить вещи в контейнерах или аккуратно сложенными, то количество вылетающей из шкафа пыли значительно сократится.Держите нижние полки в шкафу незахламленными. Иначе есть вероятность, что вы просто пропустите этот участок во время уборки пылесосом, и там начнут образовываться комки пыли.Выбивайте ковры. Они самые огромные резервуары для пыли, так как их волокна впитывают ее, как гигантская губка. И затем ковры выбрасывают ее в воздух при каждом вашем шаге. Даже самый мощный пылесос не способен вытянуть всю пыль из коврового изделия. Поэтому периодически выбивайте их. Кстати, сегодня все больше людей вообще от них избавляются или покупают тонкие безворсовые ковры.Пылесосьте пол под коврами. Не забывайте это делать хотя бы раз в несколько недель. Там тоже скапливается пыль. На первый взгляд она не видна, но если приглядеться, вы ужаснетесь от количества пыли, скрывающейся под ковром.Также пылесосьте мягкую мебель. Ведь обивка тоже собирает и удерживает пыль. А каждые пару лет проводите профессиональную чистку мебели. А если в вашем доме есть дети и домашние животные, то это нужно делать даже чаще.При уборке используйте микрофибру. Пыль лучше вытирать не тряпкой, а салфеткой из микрофибры.В пыли также можно найти бумажные волокна. Поэтому не храните журналы и газеты, картонные коробки на видном месте, прячьте их в шкаф или вовсе избавляйтесь от них.Вычесывайте шерсть животных. Если регулярно расчесывать питомцев, то пыли в доме будет появляться заметно меньше.Мягкие игрушки храните в ящиках. Все эти зайчики и медведжата тоже являются прекрасными накопителями пыли. Чем меньше будет разбросанных по дому плюшевых игрушек, тем меньше будет накапливаться пыли.Не разбрасывайте по квартире одежду. Храните всю неиспользованную одежду в корзине для грязного белья или сразу после прихода домой убирайте ее в шкаф, если она чистая.Протирайте свои комнатные растения. Они являются одними из главных собирателей пыли. Мало того, что она вредна для здоровья человека, так она еще мешает растениям поглощать солнечный свет.В ветреные дни держите окна закрытыми. Может показаться нелогичным, но когда мы открываем окна, чтобы запустить свежий воздух, мы на самом деле запускаем в дом еще и пыль.Установите москитные сетки на те окна, которые вы открываете для проветривания. Сетки уберегают не только от комаров, но и от пыли. Особенно они желательны для тех квартир, которые окнами выходят на оживлённую проезжую часть. Примерно раз в месяц снимайте и мойте сетки в ванной под душем.Последние 2 совета потребуют небольших затрат, но это будут деньги, потраченные с умом и с пользой для здоровья всех членов семьи.Для уборки используйте пылесос с фильтром HEPA. Такой помощник по хозяйству надежно улавливает пыль и другие аллергены.Если у вас чересчур быстро скапливается пыль, вам поможет очиститель воздуха. Это устройство бывает разных форм и размеров. Очистители обеспечивают циркуляцию воздуха, а с помощью фильтра они улавливают пыль и другие загрязняющие вещества.Оказывается, создать надежную защиту от пыли поможет обычный глицерин. Благодаря своим характеристикам он создает защитную пленку. Сначала нужно тщательно вытереть пыль влажной тряпкой (или салфеткой из микрофибры). Затем взять сухую ткань, нанести на нее пару капель глицерина и обработать все поверхности. Пыль на этих обработанных поверхностях не будет оседать днями и даже неделями.