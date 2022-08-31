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Как отстирать даже застарелые пятна крови

По разным причинам многие из нас сталкиваются с проблемой пятен крови на одежде. Это всегда неприятно еще и потому, что такие пятна довольно плохо отстирываются, особенно если кровь успела впитаться в ткань и засохнуть.
Однако и это далеко не безвыходных ситуация, вещи все еще можно отстирать, причем до безупречного состояния.

Как отстирать даже застарелые пятна крови

Сначала хорошо промываем вещи под холодной водой, затем замачиваем их, также в холодной воде примерно на полчаса.
После чего подготавливаем крепкий солевой раствор, тоже холодный. В нашем случае на 2 л воды было взято 2 ст.л. поваренной соли, однако чем сильнее раствор, тем он эффективнее и быстрее в работе. В солевом растворе замачиваем вещи примерно на 1 час.

Как отстирать даже застарелые пятна крови

Как известно свежие пятна крови отлично убирает перекись водорода, однако в случае с застарелыми пятнами нам также потребуется нашатырный спирт.
Если у вас нет нашатырного спирта и перекиси, их можно заменить хлоркой(белизной), конечно, только в том случае, если у вас белые или пастельных тонов вещи.

Как отстирать даже застарелые пятна крови

Что бы вы ни выбрали, подготавливаем следующий холодный раствор: с небольшим количеством хлорки или нашатырным спиртом и перекисью, добавленных в равных долях. Пятно крови начинает светлеть буквально на глазах.



Как отстирать даже застарелые пятна крови

Когда пятно исчезло, сразу же хорошо прополаскиваем вещь и отправляем ее в стирку, особенно если вы использовали хлорку.
Для цветных вещей используем нашатырный спирт и борную кислоту.

Как отстирать даже застарелые пятна крови

Наконец для цветных тканей можно на последнем этапе также использовать хозяйственное мыло.
После солевого раствора хорошо прополаскиваем вещь, а затем обильно натираем проблемные места мылом. Оставляем примерно на полчаса, после чего стираем.
А ниже вы можете посмотреть видео о том, как удалить даже старые пятна крови с ткани.


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Вещистирка
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