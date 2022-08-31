Как отстирать даже застарелые пятна крови

По разным причинам многие из нас сталкиваются с проблемой пятен крови на одежде. Это всегда неприятно еще и потому, что такие пятна довольно плохо отстирываются, особенно если кровь успела впитаться в ткань и засохнуть.

Однако и это далеко не безвыходных ситуация, вещи все еще можно отстирать, причем до безупречного состояния.







Сначала хорошо промываем вещи под холодной водой, затем замачиваем их, также в холодной воде примерно на полчаса.

После чего подготавливаем крепкий солевой раствор, тоже холодный. В нашем случае на 2 л воды было взято 2 ст.л. поваренной соли, однако чем сильнее раствор, тем он эффективнее и быстрее в работе. В солевом растворе замачиваем вещи примерно на 1 час.







Как известно свежие пятна крови отлично убирает перекись водорода, однако в случае с застарелыми пятнами нам также потребуется нашатырный спирт.

Если у вас нет нашатырного спирта и перекиси, их можно заменить хлоркой(белизной), конечно, только в том случае, если у вас белые или пастельных тонов вещи.







Что бы вы ни выбрали, подготавливаем следующий холодный раствор: с небольшим количеством хлорки или нашатырным спиртом и перекисью, добавленных в равных долях. Пятно крови начинает светлеть буквально на глазах.

Когда пятно исчезло, сразу же хорошо прополаскиваем вещь и отправляем ее в стирку, особенно если вы использовали хлорку.Для цветных вещей используем нашатырный спирт и борную кислоту.Наконец для цветных тканей можно на последнем этапе также использовать хозяйственное мыло.После солевого раствора хорошо прополаскиваем вещь, а затем обильно натираем проблемные места мылом. Оставляем примерно на полчаса, после чего стираем.А ниже вы можете посмотреть видео о том, как удалить даже старые пятна крови с ткани.