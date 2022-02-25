Платонический роман Софи Лорен и Никаса Сафронова

«Жил-был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил, ту что любила цветы…». Всем знакомые строчки этой популярной песни 80-х в некоторой степени описывают историю платонического романа Софи Лорен и Никаса Сафронова. Но он уже несколько десятилетий пишет великолепные портреты Софи, а в ответ она одаривает художника очаровательными улыбками, позволяет себя боготворить и любить… как друга.











Итальянскую актрису Софи Лорен и российского художника связывает многолетняя искренняя дружба. Впервые встретившись на вечеринке в Италии в 1988 году, Никас рассказал ей историю мальчишки, который в детстве принял знаменитую актрису за Мадонну. И о том, как найдя на станицах старого журнала ее фото, мальчик понял, что эта женщина – не ангел, а живой человек. И что с тех пор он в нее влюблен и боготворит. Актрису, конечно же, эта история впечатлила и очень тронула.







Портрет Софи Лорен от Никаса Сафронова.



А по прошествии трех лет, встретившись на кинофестивале в Москве, она подарила художнику свою фотографию с автографом, а Сафронов преподнес ей старинный медальон, доставшийся ему от матери с наставлением передать женщине, которую по-настоящему полюбит. Никас решил, что прекраснее и достойнее женщины, чем Софи, ему все равно никогда не встретить.







Первый портрет актрисы, написанный Никасом Сафроновым в 1988 году.



Под впечатлением той знаковой встречи в Италии, Никас пишет первый портрет своей Музы, где она изображена на туманно размытом фоне. Эта полотно и стало толчком для создания нового направления в творчестве художника, новой техники – дрим вижн, за которую Никас Сафронов впоследствии попал в книгу Гиннеса.







Портрет Софи Лорен от Никаса Сафронова.



За годы их искренней дружбы художник, по последним данным, написал около девятнадцати живописных портретов актрисы в разных техниках. А изображенная на каждом из них, Муза живописца: неповторима, притягательна и обаятельна.







Портрет Софи Лорен от Никаса Сафронова.







Портрет Софи Лорен от Никаса Сафронова.







Портрет Софи Лорен от Никаса Сафронова.







Портрет Софи Лорен от Никаса Сафронова.







Портрет Софи Лорен от Никаса Сафронова.







Портрет Софи Лорен от Никаса Сафронова.







Портрет Софи Лорен от Никаса Сафронова.



Недавно Никас Сафронов открыл выставку, посвященную своему 60-летнему юбилею, на которой было очень много именитых гостей. А его давняя муза — 82-летняя итальянка Софи Лорен приехала в Москву, чтобы вместе с художником перерезать красную ленточку.







Никас Сафронов и актриса Софи Лорен на открытии выставки к 60-ти летию художника.



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