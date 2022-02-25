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Платонический роман Софи Лорен и Никаса Сафронова

«Жил-был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил, ту что любила цветы…». Всем знакомые строчки этой популярной песни 80-х в некоторой степени описывают историю платонического романа Софи Лорен и Никаса Сафронова. Но он уже несколько десятилетий пишет великолепные портреты Софи, а в ответ она одаривает художника очаровательными улыбками, позволяет себя боготворить и любить… как друга.

Платонический роман Софи Лорен и Никаса Сафронова

Платонический роман Софи Лорен и Никаса Сафронова

Итальянскую актрису Софи Лорен и российского художника связывает многолетняя искренняя дружба. Впервые встретившись на вечеринке в Италии в 1988 году, Никас рассказал ей историю мальчишки, который в детстве принял знаменитую актрису за Мадонну. И о том, как найдя на станицах старого журнала ее фото, мальчик понял, что эта женщина – не ангел, а живой человек. И что с тех пор он в нее влюблен и боготворит. Актрису, конечно же, эта история впечатлила и очень тронула.

Платонический роман Софи Лорен и Никаса Сафронова

Портрет Софи Лорен от Никаса Сафронова.

А по прошествии трех лет, встретившись на кинофестивале в Москве, она подарила художнику свою фотографию с автографом, а Сафронов преподнес ей старинный медальон, доставшийся ему от матери с наставлением передать женщине, которую по-настоящему полюбит. Никас решил, что прекраснее и достойнее женщины, чем Софи, ему все равно никогда не встретить.

Платонический роман Софи Лорен и Никаса Сафронова

Первый портрет актрисы, написанный Никасом Сафроновым в 1988 году.

Под впечатлением той знаковой встречи в Италии, Никас пишет первый портрет своей Музы, где она изображена на туманно размытом фоне. Эта полотно и стало толчком для создания нового направления в творчестве художника, новой техники – дрим вижн, за которую Никас Сафронов впоследствии попал в книгу Гиннеса.

Платонический роман Софи Лорен и Никаса Сафронова

Портрет Софи Лорен от Никаса Сафронова.

За годы их искренней дружбы художник, по последним данным, написал около девятнадцати живописных портретов актрисы в разных техниках. А изображенная на каждом из них, Муза живописца: неповторима, притягательна и обаятельна.

Платонический роман Софи Лорен и Никаса Сафронова

Портрет Софи Лорен от Никаса Сафронова.

Платонический роман Софи Лорен и Никаса Сафронова

Портрет Софи Лорен от Никаса Сафронова.

Платонический роман Софи Лорен и Никаса Сафронова

Портрет Софи Лорен от Никаса Сафронова.

Платонический роман Софи Лорен и Никаса Сафронова

Портрет Софи Лорен от Никаса Сафронова.

Платонический роман Софи Лорен и Никаса Сафронова

Портрет Софи Лорен от Никаса Сафронова.

Платонический роман Софи Лорен и Никаса Сафронова

Портрет Софи Лорен от Никаса Сафронова.

Платонический роман Софи Лорен и Никаса Сафронова

Портрет Софи Лорен от Никаса Сафронова.

Недавно Никас Сафронов открыл выставку, посвященную своему 60-летнему юбилею, на которой было очень много именитых гостей. А его давняя муза — 82-летняя итальянка Софи Лорен приехала в Москву, чтобы вместе с художником перерезать красную ленточку.

Платонический роман Софи Лорен и Никаса Сафронова

Никас Сафронов и актриса Софи Лорен на открытии выставки к 60-ти летию художника.

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