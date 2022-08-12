15 самых креативных свадеб последнего времени

Только представьте: вы нашли того самого человека, с которым хотите провести всю жизнь, нарожать детей и завести кучу собак. И вот вы стоите вдвоем в окружении самых близких и родных людей, смотрите в глаза своему суженому и отвечаете на главный вопрос: «Да».
Похоже на обычный романтический фильм, которые мы видели тысячу раз, поэтому они так приелись. Наверняка вам захочется свой самый счастливый день отметить как-то по-особенному.
Тогда вы оказались в правильном месте! Мы публикуем подборку отличных примеров тематических свадеб, один или два из которых вам наверняка понравятся.
В стиле «Властелина колец»
В стиле «Звездных войн»
В стиле сериала «Доктор Кто»
В стиле диснеевского мультфильма «Русалочка»
В стиле «Алисы в Стране чудес»
И снова в стиле «Звездных войн»
В стиле игры «Супер Марио»
Свадьба супергероев
В стиле компьютерной игры Minecraft
Настоящая сказка — в стиле диснеевского мультфильма «Золушка»
В стиле «Игры престолов»
В стиле трилогии «Голодные игры»
В стиле «Мстителей»
В стиле World of Warcraft
В стиле диснеевского мультфильма «Холодное сердце».
Свадьба супергероев Marvel
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии