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15 самых креативных свадеб последнего времени

Только представьте: вы нашли того самого человека, с которым хотите провести всю жизнь, нарожать детей и завести кучу собак. И вот вы стоите вдвоем в окружении самых близких и родных людей, смотрите в глаза своему суженому и отвечаете на главный вопрос: «Да».

Похоже на обычный романтический фильм, которые мы видели тысячу раз, поэтому они так приелись. Наверняка вам захочется свой самый счастливый день отметить как-то по-особенному.

Тогда вы оказались в правильном месте! Мы публикуем подборку отличных примеров тематических свадеб, один или два из которых вам наверняка понравятся.

В стиле «Властелина колец»

15 самых креативных свадеб последнего времени


В стиле «Звездных войн»

15 самых креативных свадеб последнего времени

В стиле сериала «Доктор Кто»

15 самых креативных свадеб последнего времени

В стиле диснеевского мультфильма «Русалочка»

15 самых креативных свадеб последнего времени

В стиле «Алисы в Стране чудес»

15 самых креативных свадеб последнего времени

И снова в стиле «Звездных войн»

15 самых креативных свадеб последнего времени

В стиле игры «Супер Марио»

15 самых креативных свадеб последнего времени

Свадьба супергероев

15 самых креативных свадеб последнего времени

В стиле компьютерной игры Minecraft

15 самых креативных свадеб последнего времени

Настоящая сказка — в стиле диснеевского мультфильма «Золушка»

15 самых креативных свадеб последнего времени

В стиле «Игры престолов»

15 самых креативных свадеб последнего времени

В стиле трилогии «Голодные игры»

15 самых креативных свадеб последнего времени

В стиле «Мстителей»

15 самых креативных свадеб последнего времени

В стиле World of Warcraft

15 самых креативных свадеб последнего времени

В стиле диснеевского мультфильма «Холодное сердце».

15 самых креативных свадеб последнего времени

Свадьба супергероев Marvel

15 самых креативных свадеб последнего времени


 

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