15 самых креативных свадеб последнего времени

С нами не соскучишься!

Только представьте: вы нашли того самого человека, с которым хотите провести всю жизнь, нарожать детей и завести кучу собак. И вот вы стоите вдвоем в окружении самых близких и родных людей, смотрите в глаза своему суженому и отвечаете на главный вопрос: «Да».



Похоже на обычный романтический фильм, которые мы видели тысячу раз, поэтому они так приелись. Наверняка вам захочется свой самый счастливый день отметить как-то по-особенному.



Тогда вы оказались в правильном месте! Мы публикуем подборку отличных примеров тематических свадеб, один или два из которых вам наверняка понравятся.



В стиле «Властелина колец»









В стиле «Звездных войн»







В стиле сериала «Доктор Кто»







В стиле диснеевского мультфильма «Русалочка»







В стиле «Алисы в Стране чудес»







И снова в стиле «Звездных войн»







В стиле игры «Супер Марио»







Свадьба супергероев







В стиле компьютерной игры Minecraft







Настоящая сказка — в стиле диснеевского мультфильма «Золушка»







В стиле «Игры престолов»







В стиле трилогии «Голодные игры»







В стиле «Мстителей»







В стиле World of Warcraft







В стиле диснеевского мультфильма «Холодное сердце».







Свадьба супергероев Marvel







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