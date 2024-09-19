Человек, который воскресил высокую моду: Креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли

Кажется, «эпоха кутюра» осталась в далеком прошлом, и даже модные дома с долгой историей и сильными традициями представляют все более демократичные коллекции на показах haute couture. Но буквально пару лет назад, когда все критики всерьез говорили о закате «высокой моды», дом Valentino представил публике настоящее буйство роскоши – пышность, яркие цвета, многочисленные оборки… И в то же время – потрясающее разнообразие женской красоты. Тут и модели размера «плюс», и девушки с эбеновой кожей, и дамы элегантного возраста… Совместить актуальные тенденции и классическое представление о haute couture удалось скромному человеку из маленького итальянского городка – Пьерпаоло Пиччоли.
Побег в Рим
Модели на показе Valentino.
Он родился и вырос в Неттуно, который во времена юности казался ему удушающим. И Пьерпаоло сбежал в Рим, как только представилась такая возможность. Там он изучал… литературу. Возможно, поэтому его коллекции так поэтичны? Однако в то же время заинтересовался модой и поступил на экспериментальный курс Istituto Europeo di Design, а затем попал на стажировку в небольшой тогда бренд Brunello Cucinelli.рекламе, и в производстве, и в исследованиях рынка. Так он получил всестороннее представление о работе в модной индустрии. Затем его и Марию Грацию Кьюри пригласили работать в Fendi в качестве дизайнеров аксессуаров. В том же составе они перешли в Valentino – сначала занимались аксессуарами, а затем вдвоем возглавили Дом.
Пиччоли основательно пересмотрел работу в доме Valentino, сохраняя при этом дух бренда.
Вообще творческое партнерство Пиччоли и Кьюри было очень плодотворным. Оба стремились освежить «исторические» бренды, оба искали новые подходы, стремясь в то же время сохранять модные традиции. Работу и Кьюри, и Пиччоли характеризует, в первую очередь, глубокая человечность и открыто феминистская позиция. В 2016 году Кьюри покинула Valentino (сейчас она возглавляет Dior, и каждая ее коллекция становится поводом для бурных дискуссий, в том числе и о смерти «настоящего кутюра»). А Пьерпаоло продолжил работу в этом храме гламура – и наконец-то, впервые за двадцать лет пребывания в нем, развернулся в полную силу.
«Одежда – не для вечности»
Чрезмерность и романтизм.
Блестки и пайетки, огромные рукава, похожие на лепестки роз, восточные принты, головокружительные головные уборы, смелая фуксия, многочисленные рюши, мягко облегающие силуэты, гипертрофированные детали кроя, драпировки, откровенные вырезы… Все это – привычные приемы в haute couture. Но почему-то именно у Пиччоли такие костюмы не выглядят мертвыми арт-объектами, а облаченные в них модели – живыми куклами.
Показ на Испанской лестнице в Риме.
Показ на Испанской лестнице в Риме.
Он настаивает, что одежда создается не для музеев и частных коллекций – ее нужно носить здесь и сейчас. При этом Пиччоли театрален – на лицах моделей может оказаться серебряный грим, многие наряды больше подходят для оперной сцены, а показы часто проходят в знаковых местах, проникнутых духом истории. Пышная коллекция, продемонстрированная на Испанской лестнице в Риме в июле 2022 года, стала не только реверансом в сторону традиций Дома, но и политическим актом – символическим возвеличиванием женщин в ответ на ограничение их прав в нескольких странах мира.
Нарушая каноны
Пиччоли приглашает моделей разных типажей.
Пиччоли предпочел не говорить о свободе, инклюзии и равенстве в моде – он предпочел делать. Он приглашал для работы над коллекциями семнадцать молодых художников в области contemporary art. Первым за историю Valentino представил мужскую, но по сути своей постгендерную коллекцию – вещи из нее, яркие и комфортные, придутся по вкусам людям разного пола и с разной идентичностью.
Бесконечная женственность сочетается с брутальностью.
Сотрудничал с блогерами – кумирами молодежи, как и многие представители крупных брендов, но по-своему – очень демократично. Выходил на поклон не в одиночестве, а со всей огромной командой, чей труд обычно не виден публике – и, кстати, в своих социальных сетях он регулярно рассказывает о сотрудниках бренда.
Самый гламурный цвет в коллекциях Пиччоли выглядит воплощением силы.
А в сочетании с разнообразием типажей и возрастов моделей напоминает о себе как об одном из символических цветов феминизма.
И, в конце концов, шокировал публику чем-то покруче серебряных масок и невероятной пышности юбок – вывел на подиум моделей самого разного телосложения и возраста. Когда это делали бунтари вроде Ямамото или Готье, публика радовалась или негодовала, но не особенно удивлялась. Появление же разнообразия на показах «старого» модного Дома, зарекомендовавшего себя хранителем древних традиций гламура, заставило весь мир говорить о бескровной и, безусловно, очень красивой революции.
Красота в разнообразии
Пиччоли предпочитает работать с разными фигурами, вдохновляясь ими.
В доме Valentino процесс примерки и подгонки новых моделей был построен просто. Все новые изделия примеряются на одну-единственную манекенщицу с эталонными параметрами, которым должны соответствовать все девушки на грядущем показе. Пиччоли с его эстетическим гуманизмом такая ситуация не устраивала, и для создания коллекции весна-лето 2022 он пригласил десяток моделей с разными параметрами. К тому же различия – вдохновляют.
На его показах немалое число выходов отведено моделям плюс-сайз.
Вместе со своей командой Пиччоли старался не просто адаптировать существующие фасоны к разным телам, а разрабатывать роскошные вечерние платья с учетом особенностей каждой конкретной фигуры. Это заставило говорить о коллекции не только критиков, но и общественных активистов, преимущественно, конечно, активисток, заметивших, что наконец-то на подиумах появились женщины с разными телами не «для галочки» и не ради создания коммерчески выгодной иллюзии бодипозитива. Настоящее уважение к человеческой индивидуальности, широкий взгляд на красоту и стремление к искреннему разговору с аудиторией сымитировать нельзя.
Не боится Пиччоли и расового разнообразия на подиуме.
Пиччоли всегда понимал, как важна человеческая близость, семья, домашний уют и красота родной земли. Работа в Valentino под его руководством строится на доверии и открытости, на готовности к критике и умении слушать. Будучи горячо влюбленным в Рим, он живет в том городе, который так стремился оставить позади в молодости, в домике у самого моря, с женой и тремя детьми. Свою любовь он встретил еще в студенчестве – и с тех пор с нею не расставался. Справедливости ради, даже с двумя своими «любовями» - супругой Симоной и, разумеется, модой.
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