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Почему нужно обязательно срезать уголок у губки для мытья посуды и делать это почаще


Зачем отрезать уголок от губки для мытья посуды?

Зачем отрезать уголок от губки для мытья посуды?

 

Сложно представить свой быт без хороших средств бытовой химии и аксессуаров, которые помогают быстро навести чистоту. И как раньше наши мамы и бабушки обходились одним веником и парой тряпок? Но не все вещи для уборки, к которым все давно привыкли, используются правильно. Например, мало кто знает, что у губки для посуды нужно периодически срезать уголок. И вот, почему.

Такие разноцветные губки точно найдёшь в каждом доме.

Такие разноцветные губки точно найдёшь в каждом доме.

 

Губка для мытья посуды – одна из тех вещей, которые точно найдутся в любом доме. Но, как показали недавние исследования, практически 98% хозяек используют этот аксессуар совсем неправильно. А всё потому, что люди упорно игнорируют «срок годности» кухонного помощника.
Кухонная губка – одно из самых грязных мест в доме.

Кухонная губка – одно из самых грязных мест в доме.

 

Как подтвердили всё те же лабораторные исследования, губка для мытья посуды – одно из самых грязных мест в доме. Постоянно влажная среда и остатки пищи становятся идеальной средой для размножения бактерий. И ни тщательная сушка, ни «вываривание» в микроволновой печке (да, в интернете и не такие советы встретишь!) не даёт эффекта 100% дезинфекции. Неплохо зарекомендовал себя только этот способ чистки губки для мытья посуды, но до него руки доходят далеко не у всех.




Кто действительно дезинфицирует губку?

Кто действительно дезинфицирует губку?

 

Вывод учёных неутешителен для экономных хозяек: менять губку для мытья посуды нужно каждую неделю. Но если рука не поднимается выкинуть отслужившую своё мочалку, не торопитесь. Отрежьте от неё уголок и положите, к примеру, под раковиной.
Теперь все будут знать, что это – губка для уборки.

Теперь все будут знать, что это – губка для уборки.

 

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Почему нужно обязательно срезать уголок у губки для мытья посуды и делать это почаще

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Почему нужно обязательно срезать уголок у губки для мытья посуды и делать это почащеПодписаться на мой Instagram
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