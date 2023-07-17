Почему нужно обязательно срезать уголок у губки для мытья посуды и делать это почаще

Зачем отрезать уголок от губки для мытья посуды?

Такие разноцветные губки точно найдёшь в каждом доме.

Кухонная губка – одно из самых грязных мест в доме.







Кто действительно дезинфицирует губку?

Теперь все будут знать, что это – губка для уборки.