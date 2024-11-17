Малоизвестные полезные свойства клетчатки

Клетчаткой называют пищевые волокна, оказывающие значительное влияние на процессы желудочно-кишечного тракта. Жиры, белки и углеводы обеспечивают организм энергией, поэтому о них мы знаем уже многое — но клетчатка важна не меньше. Почитайте, какие позитивные изменения произойдут с вашим телом, если вы добавите в рацион продукты богатые клетчаткой.

Вы похудеете

Профилактика диабета

Здоровое сердце

Профилактика онкологических заболеваний

Долголетие

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