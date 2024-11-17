Малоизвестные полезные свойства клетчатки

Клетчаткой называют пищевые волокна, оказывающие значительное влияние на процессы желудочно-кишечного тракта. Жиры, белки и углеводы обеспечивают организм энергией, поэтому о них мы знаем уже многое — но клетчатка важна не меньше. Почитайте, какие позитивные изменения произойдут с вашим телом, если вы добавите в рацион продукты богатые клетчаткой.
Вы похудеете
Согласно недавнему исследованию Annals of Internal Medicine употребление всего 30 граммов клетчатки в день помогает сбросить вес также эффективно, как и сложная диета. Богатые клетчаткой продукты быстро дарят чувство насыщения. Кроме того, клетчатка взаимодействует с молекулами сахара, проходящими через желудочно-кишечный тракт, что фактически уменьшает полученное число калорий.
Профилактика диабета
Диабет по праву считается одной из самых неприятных болезней. Между тем, подстраховаться от развития диабета второго типа довольно просто — достаточно включить в ежедневный рацион 30-40 грамм клетчатки.
Здоровое сердце
Потребление богатых клетчаткой продуктов снижает и риск развития заболеваний сердца. Врачи полагают, что клетчатка способна всасывать лишний холестерин из организма — вы избавляетесь от него до того, как он сможет закупорить ваши артерии.
Профилактика онкологических заболеваний
Специалисты Annals of Oncology выяснили, что клетчатка способна снизить риск развития колоректального рака на 10%. Кроме того, богатые клетчаткой овощи и фрукты содержат большое количество антиоксидантов и фитохимических веществ, что также служит профилактикой онкологических заболеваний.
Долголетие
Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения недавно обнаружили взаимосвязь обогащенного клетчаткой рациона и долголетия. Как выяснилось, люди на такой диете живут в среднем на 17% дольше чем те, кто не задумывается о питании вовсе.
Без запоров
Сидячая работа и беспорядочное питание приводят к развитию постоянных запоров, что в свою очередь не смешно, а вовсе даже опасно — согласно данным AUS, именно проблемы с кишечником повышают шансы онкологических опухолей. Клетчатка же нормализует работу желудочно-кишечного тракта.
Натуральная детоксификация
Клетчатка способствует естественному устранению токсинов из кишечного тракта. Она впитывает потенциально вредные соединения, такие как избыточный эстроген и нездоровые жиры, прежде чем они усваиваются организмом.
Крепкие кости
Биологи доказали, что некоторые типы растворимых в волокне «пребиотиков», обнаруженные в спарже, лук-порей, сое, пшенице и овсе, увеличивают биодоступность кальция из пищи. Хотите иметь крепкие кости и здоровые зубы? Не пренебрегайте этими продуктами.
Почки без камней
Кроме всего прочего, клетчатка помогает предотвратить появление камней в почках, которые провоцирует высокий уровень инсулина. Помимо мучительной боли, эти камни могут вызвать серьезные инфекции и даже привести к дальнейшим осложнениям, вроде очень неприятных заболеваний почек.
Контроль уровня сахара
Сладости (а для многих это уже привычный офисный перекус) заставляют организм вырабатывать много гормонального инсулина, чтобы переработать сахар. Инсулиновые всплески изнашивают гормональный «завод» поджелудочной железы — ничего хорошего в результате ждать не приходится. Клетчатка замедляет поступление сахара в кровь, уменьшая потребность в инсулине и нормализуя его производство.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии