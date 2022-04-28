«Подарок» для Горбачева: Дворец-дача первого президента СССР, которая оказалась никому не нужной

Дача Горбачева в Мюссере (Абхазия).
После развала Советского Союза в новообразовавшихся государствах оказалось немало объектов для отдыха бывших партийных вождей. Среди них особенно выделяется дача первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева в Мюссере (Абхазия). На фоне его виллы дачи Сталина и Хрущева выглядят, как каморки. Но Горбачевым не суждено было насладиться отдыхом в этих апартаментах, а после распада СССР это место и вовсе пришло в плачевное состояние.
Бывшая дача Горбачева в Абхазии.
Когда в 1985 году Михаила Сергеевича Горбачева избрали на пост Генерального секретаря ЦК КПСС, Эдуард Шеварнадзе (тогда Секретарь ЦК КПСС Грузии) решил угодить новоиспеченному руководителю. Он задумал построить для него дачу «в подарок». Выбор места пал на Мюссеру в Абхазии.
Сооружение получалось грандиозное как по меркам дачи. По сути, это был настоящий курортный комплекс. 5-этажное здание с лифтом, несколько стоящих рядом гостевых домиков, причал для подводной лодки.
Дача Горбачева в Мюссере (Абхазия).
Витражи, сделанные Зурабом Церетели.
Денег на строительство не жалели. В Мюссеру издалека доставляли мрамор, на территорию высаживали редкие породы деревьев, цветов, благоустраивали газоны.
Интерьер заслуживает отдельного внимания. Витражами занимался лично Зураб Церетели, камин оформляли потрясающими изразцами. По сегодняшним меркам стоимость самой большой люстры на вилле составляет более 100 тысяч долларов.
Шикарная лестница с огромной люстрой.
Спальная комната.
Супруга Горбачева Раиса Максимовна доводила рабочих до белого каления, постоянно заставляя их все переделывать. Примечательно, что всей этой роскошью хозяевам так и не удалось насладиться. Случился развал Советского Союза, и стало не до дачи, оказавшейся по другую сторону границы.
Джакузи, заказанное в Италии.
Со временем здание ветшало, сказывалась влажность, исходившая от воды, и отсутствие должного ухода. В 2010 году дачу хотели подарить российского президенту Владимиру Путину, но он отказался. На сегодняшний день здание принадлежит президенту Абхазии. Иногда там проходят официальные встречи и совещания.
Время от времени дачу используют как отель. Там обустроено 6 люксовых номеров, 3 «стандарта» и 1 блочный номер. Туристы не особо жалуют это место. Оно интересно тем, кто хочет окунуться в атмосферу 1980-х и взглянуть на монументальное сооружение с замурованным туннелем для подводной лодки.
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