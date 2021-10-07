Каша из четырех круп: Вкуснейшее блюдо, попробовав которое, семья потребует добавки

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Вкусное и ароматное блюдо.

Гречка, перловка, рис, пшено… Если теряетесь в сомнениях, какую кашу приготовить, то воспользуйтесь этим интересным рецептом и сварганьте сытное и необычное блюдо сразу из четырех каш. Удивлены?



Гречка, перловка, рис, пшено… Если теряетесь в сомнениях, какую кашу приготовить, то воспользуйтесь этим интересным рецептом и сварганьте. Удивлены?

Каша готовится с добавлением лука и моркови.

Овощи нужно обжарить в мультиварке вместе с шампиньонами.

Крупы засыпаются поочередно. Вначале - гречка.

Затем - перловка.

После - пшено.

Заключительный слой - рис.

Каша заливается подсоленной водой.

Рецепт приготовления блюда из 4 каш.

Каша из четырех разных круп с овощами и грибами .