5 затерянных городов древности

Предлагаем вам вспомнить древние города ушедших цивилизаций затерянных во времени. Когда то в этих городах кипела жизнь, а теперь от них остались только руины, стертые временем. Но величие этих городов легко можно увидеть даже по тем камням, дошедших до наших дней.



Мачу Пикчу, Перу

Деринкую, Турция

Петра, Иордания

Помпеи, Италия

Теотиуакан, Мексика