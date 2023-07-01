5 затерянных городов древности

Предлагаем вам вспомнить древние города ушедших цивилизаций затерянных во времени. Когда то в этих городах кипела жизнь, а теперь от них остались только руины, стертые временем. Но величие этих городов легко можно увидеть даже по тем камням, дошедших до наших дней.
Мачу Пикчу, Перу
Этот город инков являет собой невероятно красивый город, который потрясающе гармонирует с природой. Особенностью данного затерянного города является то, что он расположен на горе в Андах, где его обжигают горячие лучи перуанского солнца. Кто и с какой целью построил селение так высоко — ни кто не знает. Впрочем, для всеобщего обозрения город был открыт относительно недавно, в 1911 профессором Йельского университета Хайремом Бингхемом. Большинство археологов предполагают что Мачу Пикчу — «город среди облаков», , был построен как поместье императора Пачакути, правившего, по мнению ученых-археологов, в то время. Сам Хайрем Бингхем считает, что город был своеобразным традиционным местом рождения «девственниц солнца». Другие теории гласят что Мачу Пикчу был своеобразным Капитолием, контролировавшим все прилегающие территории. Также есть предположения, что селение было построено как тюрьма для преступников, совершивших особенно тяжкие преступления против общества. Как бы там ни было, затерянный «город в небесах» остается «лакомым кусочком» как для туристов, так и для ученых.
Деринкую, Турция
Расположенный в Саппадосие город Деринкую известен своим многоэтажным подземным городом. Сейчас открыто 8 этажей, но археологи предполагают, что всего их было около 20. Деринкую переводится дословно с турецкого как «глубокий колодец», и, действительно, селение уходит на 85 метров в глубину. Город настолько большой, что в нем в свое время могли поместиться от 2,000 до 3,000 человек со всей необходимой амуницией, складами для еды, часовнями, винными погребами. Так же было найдено множество мастерских, прессов для отжима масел, виноделен. Нормальную воздухопроницаемость обеспечивали вентиляционные трубы. Между третьим и четвертым этажом была найдена крестообразная церковь. Считается, что город был построен приблизительно в 8-7 веке до нашей эры и использовался древними христианами как укрытие от нашествия арабов. В округе есть несколько других подземных городов, до которых можно добраться через Деринкую по 8 километровому туннелю.
Петра, Иордания
Город Петра, построенный, как предполагается, в шестом веке до нашей эры, является своеобразным символом Иордании и главным привлечением для туристов. Город оставался неизвестным для «западного мира» вплоть до 1812, когда был открыт шведским ученным Иоганном Людвигом Буркхардтом. В поэме Джона Виллиама Бургана Петра был описан как «розово-красный город возрастом в половину вечности», ЮНЕСКО же дали такое характеристику городу: «Один из самых ценных объектов искусства культурного наследия человечества.» И несмотря на колоссальное количество описаний «красного города» в литературе, никакие слова на самом деле не описывают всю ту полноту чувств, когда видишь этот город находясь там, скалы, цвета, все это не только восхищает но наводит на размышление о людях которые строили или выискали этот город. Петра был построен трудолюбивыми арабами на перекрещении торговых путей с Индией, Китаем, Египтом, Сирией и Римом для торговли экзотическими товарами шелком, специями.
Помпеи, Италия
Помпеи являются одним из самых важных достопримечательностей свидетельствующих о Великой Римской Империи. Город как открытая книга прекрасно демонстрирует искусство, архитектуру, обычаи и повседневную жизнь жителей города. Кстати, «затопленный город» не всегда был частью Империи, только в конце 1 столетия до нашей эры Помпеи перешли в ее владения. Как свидетельствуют источники, город процветал на протяжении ста лет. Предвестником беды было землетрясение в феврале 63 года, убытки были колоссальны, даже через 16 лет, вплоть до главного бедствия, далеко не все архитектурные строения были восстановлены. 24 августа 79 года гора Везувий буквально взорвалась, затопив лавой Помпеи, Геркуланиум, Стабию и несколько близлежащих вилл и поместий. Извержение длилось до 26 августа, оставив за собой несколько метров пыли, пемзы и застывшей лавы на поверхности великих городов, и всем хорошо известную историю гибели Помпеи. Стоит сказать, что раскопки города не проходили после извержения Везувия почти 17 столетий, вплоть до 1748 года, поиски новых материалов продолжаются до сих пор. Сейчас город является музеем под открытым небом, уникальным в своем роде образцом искусства и архитектуры Древней Римской Империи.
Теотиуакан, Мексика
Теотиуакан, первый действительно масштабный город Нового мира, по праву считается городом, где люди становятся богами. Основными достопримечательностями заброшенного города считаются две громадные ступенчатые пирамиды — пирамида Солнца и Пирамида Луны. Раскопки показали, что религия была одной из самых важных, если не самой важной, частью жизни жителей города. Главным божеством считался, вероятно, Кецалькоатль — бог с змеиным телом, покрытый перьями, изображений именно этого бога в селении было найдено больше всего. Город, как видно, функционировал на протяжении веков как хорошо развитый городской центр, есть доказательства развития различных технологий, наук, особенно агрономии и астрономии. Теотиуакан просуществовал, судя по всему, до 7 века, вплоть до не объяснимого ни чем коллапса. Какой народ жил на территории города, их язык, происхождение и причина исчезновения остается загадкой. Впрочем, многие археологи предполагают что народом, жившим в свое время в городе, где люди становятся богами, были всеми известные майя.
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