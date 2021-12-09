Первые испытания высокоэнергетического лазерного оружия на вертолете

Apache AH-64 с лазерным вооружением.
Лазерное оружие уже было успешно испытано на судах, самолетах и даже в бронированных армейских транспортных средствах, но компания Raytheon, которая является крупным поставщиком военного ведомства США, не собирается останавливаться на достигнутом.
Ее специалисты недавно провели успешные испытания высокоэнергетического лазера, установленном на боевом вертолете Apache AH-64. По данным компании, лазерный модуль был испытан в апреле на ракетном полигоне White Sands Missile Range в Нью-Мексико. Испытания проводились под эгидой Управления по управлению программами Apache и командования специальных операций США.
Apache AH-64 - быстрые, подвижные, внезапные.
В ходе испытаний лазер смог зафиксировать и атаковать беспилотную мишень. Есть несколько очень веских аргументов в пользу установки лазерного оружия на винтокрылых летательных аппаратах. Современные боевые вертолеты, такие как Apache, являются одними из наиболее эффективных боевых пехотных вооружений. Они быстрые, подвижные, а их способность внезапно взлетать из-за рельефа и стрелять дает вертолетам способность уничтожать цели, прежде чем те даже заметят их.
Apache AH-64 оснащенный ракетным вооружением.
Однако этим возможностям препятствуют имеющиеся на вооружении боеприпасы. Естественно, это очень хорошо - иметь возможность уничтожить один террористический автомобиль в переполненном людьми районе, но это не очень помогает, когда единственный вариант - вывести его с помощью ракеты Hellfire.
Лазер же позволил бы вертолету поражать цель с высокой степенью точности в сочетании с деструктивной силой, которой ранее не было. Благодаря своей способности легко и быстро перемещаться в трех измерениях, вертолет представляет собой мобильную платформу, которая позволила бы лазерам поражать конкретную часть оборудования или определенного человека, не нанося вреда окружающим.
Apache AH-64 с комбинированным подвесом.
Проблема заключается в том, что для того, чтобы быть эффективными, лазер должен был бы засекать, идентифицировать, фиксировать, отслеживать и уничтожать потенциальные объекты в то время, пока вертолет маневрирует.
Установив лазерный модуль на Apache и синхронизировав его с многоспектральной системой таргетинга Raytheon, испытатели получили возможность использования усовершенствованных электрооптических инфракрасных датчиков системы для обеспечения информации о цели и наведения луча лазера на расстоянии до 1,4 км.
Apache AH-64 с лазерной пушкой.
Согласно информации, предоставленной Raytheon, в первый раз удалось произвести успешный выстрел с летательного аппарата с помощью полностью интегрированной лазерной системы. Были проведены тесты при нескольких режимах, высотах и скоростях полета для доказательства возможности использования Apache для лазерных атак.
Тем не менее, не было опубликовано никакой информации о том, была ли во время теста повреждена или уничтожена цель, а также пока не разглашаются технические детали лазерного модуля.
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