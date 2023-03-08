Какими были загадки для взрослых в старину: От Священного писания до различных вариатов гадания

Сегодня мы привыкли думать, что загадки – это развлечение для детей младшего детсадовского возраста, но так было не всегда. В истории человечества известны случаи, когда загадки выполняли очень важные функции. Например, ими мог ответить оракул или они становились испытанием в спорных случаях. Примеры настоящих шедевров в этом стиле оставили нам многие знаменитые поэты прошлых веков.
Несмотря на огромное количество авторских загадок, большинство из них сегодня относят к фольклору. Причем этнографы уверены в том, что именно эти небольшие, часто рифмованные присказки имеют очень древнюю историю. Те образы, которые хранятся в загадках, отражают старинное восприятие мира нашими предками, когда все явления или объекты природы считались одушевленными и обладающими собственной волей. Этнограф XIX века Дмитрий Садовников писал о том, что загадки восходят к глубокой древности: «…к тому времени, когда человек глядел на природу как на что-то живое, когда явления ее были для него подавляющей, страшной тайной». Причем часто образность загадки служила для объяснения непонятного явления. Например, одними из самых древних мифических образов ученые считают представление звездного неба стадом овечек, за которым следит пастух-месяц.
Процесс составления загадок еще связывают с «языковыми табу» - то есть они являются отголосками тех времен, когда особенно важные явления можно было называть только иносказательно. Скорее всего, в древности загадки были не просто тренировкой ума и сообразительности, а выступали в роли настоящих «экзаменационных вопросов». Признаки этого встречаются практически во всех народных эпосах и старинных сказках. Интересно, что загадки известны были абсолютно у всех народов, на какой бы ступени развития они ни стояли. Поэтому индийские, скандинавские, финские и русские эпосы хранят достаточно схожие рассказы о «божьих судах», которые разрешались с помощью испытания загадками. Главный герой, пройдя их, получал в награду исполнение желания, ну или просто оставался в живых.
Сегодня загадки – обязательный элемент развития детей
Известно, что древние греки очень любили загадки, именно ими, например, изъяснялись оракулы. Причем эти поэтические, изложенные гекзаметрами, изречения, могли серьезно повлиять на ход истории, ведь от того, как их интерпретирует вопрошающий, он мог отправиться в дальний поход или отложить его до более благоприятных времен. Много нравоучительных загадок оставили потомкам «Семь мудрецов» - древнегреческие политики, общественные деятели и мыслители VII—VI веков до н. э. До нашего времени дошла, например, одна из загадок Клеобула:
«Есть на свете отец, 12 сынов ему служат;
Каждый из них родил дочерей 2 раза по 30;
Черные сестры и белые сестры, друг с другом не схожи;
Все умирают одна за другой, и все же бессмертны».
(В этой загадке, если кто-то не догадался, описывается год)
Позднее загадки стали значимой частью Священного писания и приобрели вид «мудрых вопросов» о библейских истинах или о происхождении всего существующего. В XVII веке в Европе вновь возникает мода на светские загадки. Они постепенно становятся просто способом занимательно и приятно провести время, блеснув остроумием и ученостью. Этими маленькими, но емкими стихотворными произведениями увлекались такие именитые поэты и литераторы как Фенелон, Буало, Жан-Жак Руссо, Шиллер и Гауфф. В России в 1773 году издается сборник: «Загадки, служащие для невинного разделения праздного времени». Причем наша страна в этом вопросе вовсе не была первопроходцем. Самый первый немецкий сборник загадок, например, вышел в Страсбурге еще в 1505 г.
Один из самых известных сборников загадок в России пережил множество переизданий
А вот какую, по-настоящему поэтическую загадку создал Фридрих Шиллер, зарифмовав, кстати, один из самых древнейших мифологических образов:
На пажити необозримой,
Не убавляясь никогда,
Скитаются неисчислимо
Сереброрунные стада.
В рожок серебряный играет
Пастух, приставленный к стадам:
Он их в златую дверь впускает
И счёт ведёт им по ночам.
И, недочёта им не зная,
Пасёт он их давно, давно,
Стада поит вода живая,
И умирать им не дано.
Они одной дорогой бродят
Под стражей пастырской руки,
И юноши их там находят,
Где находили старики;
У них есть вождь — Овен прекрасный,
Их сторожит огромный Пес,
Есть Лев меж ними неопасный
И Дева — чудо из чудес.
(Перевод: В. А. Жуковского)
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