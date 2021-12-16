С нами не соскучишься!

8 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Эржибова
    Спасибо!пользуюсь некоторые советы очень помогли👍Полки и стеллажи,...
  • Homo Sapiens
    да, мы живём не в скучном настоящем, а в реальном будущем!5 фактов о лазерах
  • Mark Kostinovsky
    2,54 мм - это одна линия (Линия - десятатя часть дюйма). Знаменитая трехлинейка - это и есть 7,62 мм.Почему пули калиб...

Рабыня Анастасия: непризнанная святая, обреченная годами носить маску-намордник


Рабыня Анастасия - символ терпения и всепрощения для бразильцев

Рабыня Анастасия - символ терпения и всепрощения для бразильцев

О судьбе рабыни Анастасии, почитаемой в Бразилии наряду с канонизированными святыми, мир узнал после выхода на экраны в 1990 году телесериала «Рабыня Анастасия». В его основу легла реальная история африканки, вывезенной в Рио-де-Жанейро. Девушка обладала светлым сердцем и природным очарованием и старалась помогать тем, кто нуждался в поддержке. Правда, красота и сыграла с ней злую шутку: хозяин заставил ее носить маску-намордник, чтобы лишить возможности разговаривать.

Портрет рабыни Анастасии в маске-наморднике

Портрет рабыни Анастасии в маске-наморднике

До настоящего времени Анастасия, жившая в XIX веке, не канонизирована католической церковью. Несмотря на это потомки рабов и бедняков до сих пор почитают ее, как святую. Ее имя – одно из самых известных в культурном наследии Рио-де-Жанейро.
Аллан Кардек - основатель религии спиритуалистов, которые призывают церковь канонизировать Анастасию

Аллан Кардек - основатель религии спиритуалистов, которые призывают церковь канонизировать Анастасию

Красота Анастасии была уникальна: у нее были очаровательные голубые глаза, что, в целом, не типично для темнокожих людей. Мать девушки, Дельминда, происходила из племени банту. По одной из версий, она происходила из королевской семьи Галанга, все члены которой были вывезены на корабле в Бразилию.
В пути Дельминду изнасиловал белокожий хозяин, он же и продал ее следующему владельцу по имени Joaquina Pompeu. Вскоре родилась голубоглазая Анастасия, что стало настоящей сенсацией.
Статуэтки спиритуалистов, символизирующие Страдание, Сострадание, Прощение и Надежду

Статуэтки спиритуалистов, символизирующие Страдание, Сострадание, Прощение и Надежду

Девушка росла, становилась все краше. Мужчины не могли обойти ее вниманием, а белокожие женщины – ревностью. По их-то просьбе Joaquina Pompeu и заставил Анастасию носить маску-намордник. Маска приносила девушке огромные страдания, поскольку больно впивалась в тело. Однако девушка покорно терпела мучения, не обозлилась на людей. В память о перенесенных лишениях сегодня бразильцы и настаивают на причислении Анастасии к лику святых.
Памятник на месте перезахоронения праха рабыни Анастасии на севере Бразилии

Памятник на месте перезахоронения праха рабыни Анастасии на севере Бразилии

Народные предания сохранили до наших дней несколько версий, почему Анастасии запрещали снимать маску: то ли из-за ревности жены ее хозяина, то ли из-за того, что девушка якобы была поймана на краже сахара, то ли из-за общения с другими рабами и призывов к освобождению, то ли, наконец, из-за специфических сексуальных пристрастий ее хозяина.
Рабыня Анастасия в маске-наморднике: кадр из сериала

Рабыня Анастасия в маске-наморднике: кадр из сериала

Умерла Анастасия от столбняка, заражение произошло из-за многочисленных травм, которые приносил ей «железный воротник». Однако в последние месяцы жизни она, прощая своих хозяев-мучителей, выходила их тяжелобольного сына. После смерти Анастасии ее хозяин проявил «великодушие» - освободил ее от рабства. Останки Анастасии покоились в церкви Розарио, но были утеряны во время пожара, годы спустя.
Портрет святой рабыни Анастасии, которой поклоняются потомки рабов и нищих

Портрет святой рабыни Анастасии, которой поклоняются потомки рабов и нищих

Имя Анастасии стало символом прощения и сострадания, с молитвами к ней обращаются медсестры, заключенные и страдающие различными недугами.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Рабыня Анастасия: непризнанная святая, обреченная годами носить маску-намордник

И не забудьте:
Рабыня Анастасия: непризнанная святая, обреченная годами носить маску-намордникПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх