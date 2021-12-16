Рабыня Анастасия: непризнанная святая, обреченная годами носить маску-намордник

Рабыня Анастасия - символ терпения и всепрощения для бразильцев
О судьбе рабыни Анастасии, почитаемой в Бразилии наряду с канонизированными святыми, мир узнал после выхода на экраны в 1990 году телесериала «Рабыня Анастасия». В его основу легла реальная история африканки, вывезенной в Рио-де-Жанейро. Девушка обладала светлым сердцем и природным очарованием и старалась помогать тем, кто нуждался в поддержке. Правда, красота и сыграла с ней злую шутку: хозяин заставил ее носить маску-намордник, чтобы лишить возможности разговаривать.
Портрет рабыни Анастасии в маске-наморднике
До настоящего времени Анастасия, жившая в XIX веке, не канонизирована католической церковью. Несмотря на это потомки рабов и бедняков до сих пор почитают ее, как святую. Ее имя – одно из самых известных в культурном наследии Рио-де-Жанейро.
Аллан Кардек - основатель религии спиритуалистов, которые призывают церковь канонизировать Анастасию
Красота Анастасии была уникальна: у нее были очаровательные голубые глаза, что, в целом, не типично для темнокожих людей. Мать девушки, Дельминда, происходила из племени банту. По одной из версий, она происходила из королевской семьи Галанга, все члены которой были вывезены на корабле в Бразилию. В пути Дельминду изнасиловал белокожий хозяин, он же и продал ее следующему владельцу по имени Joaquina Pompeu. Вскоре родилась голубоглазая Анастасия, что стало настоящей сенсацией.
Статуэтки спиритуалистов, символизирующие Страдание, Сострадание, Прощение и Надежду
Девушка росла, становилась все краше. Мужчины не могли обойти ее вниманием, а белокожие женщины – ревностью. По их-то просьбе Joaquina Pompeu и заставил Анастасию носить маску-намордник. Маска приносила девушке огромные страдания, поскольку больно впивалась в тело. Однако девушка покорно терпела мучения, не обозлилась на людей. В память о перенесенных лишениях сегодня бразильцы и настаивают на причислении Анастасии к лику святых.
Памятник на месте перезахоронения праха рабыни Анастасии на севере Бразилии
Народные предания сохранили до наших дней несколько версий, почему Анастасии запрещали снимать маску: то ли из-за ревности жены ее хозяина, то ли из-за того, что девушка якобы была поймана на краже сахара, то ли из-за общения с другими рабами и призывов к освобождению, то ли, наконец, из-за специфических сексуальных пристрастий ее хозяина.
Рабыня Анастасия в маске-наморднике: кадр из сериала
Умерла Анастасия от столбняка, заражение произошло из-за многочисленных травм, которые приносил ей «железный воротник». Однако в последние месяцы жизни она, прощая своих хозяев-мучителей, выходила их тяжелобольного сына. После смерти Анастасии ее хозяин проявил «великодушие» - освободил ее от рабства. Останки Анастасии покоились в церкви Розарио, но были утеряны во время пожара, годы спустя.
Портрет святой рабыни Анастасии, которой поклоняются потомки рабов и нищих
Имя Анастасии стало символом прощения и сострадания, с молитвами к ней обращаются медсестры, заключенные и страдающие различными недугами.
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