Для чего лимонный сок разогревать в микроволновке или 6 проверенных бытовых хитростей

В современном ритме жизни нам часто не хватает времени на бытовые дела. Чтобы упростить вам ведение домашнего хозяйства, мы предлагаем ознакомиться с рядом бытовых хитростей, которые проверены уже многими поколениями хозяюшек и ни раз их выручали. Как тщательно отмыть холодильник? Что делать, чтобы предотвратить неприятный запах от мусорного ведра?
1. Чистый холодильник без посторонних запахов!
Уксус быстро устранит неприятные запахи в холодильнике!
Наверное каждая хозяюшка сталкивалась с такой проблемой, как неприятный запах в холодильнике. Но не стоит торопиться покупать дорогостоящие средства для уборки или менять бытовую технику. Ведь мы точно знаем, как бюджетно можно справиться с данной проблемой.
А поможет нам в этом обычный столовый уксус, который наверняка найдётся у вас на кухне. Следует смешать уксус с водой в равных пропорциях. Полученным раствором вымойте холодильник, а затем насухо протрите бумажными полотенцами. Вы получите чистый холодильник, без каких-либо посторонних запахов.
2. Предотвращаем неприятный запах от мусорного ведра!
Больше никакого неприятного запаха от мусорки!
Неприятные запахи часто сопровождает то место в доме, где находятся мусорные вёдра. И кажется, что с этой проблемой ничто не сможет справиться. Но это совсем не так. Ведь мы знаем одну бытовую хитрость, которая позволит вам позабыть о неприятных запахах навсегда.
Возьмите немного бумаги и поместите не на дно мусорного ведра. А сверху разместите несколько ватных дисков, смоченных в любимом эфиром масле.
3. Сохраняем чистоту сифона в раковине на кухне!
Научим легко чистить сифон на кухне!
Зачастую, во время мытья посуды, хозяйки забывают тщательно отмывать сифон в раковине. Из-за этого в нем остаются частички еды и жира, что со временем приводит к появлению неприятных запахов. Да и в целом ставит чистоту кухни под сомнение. К счастью, мы точно знаем, что делать в этой ситуации.
А поможет вам самое бюджетное средство для чистки - пакетик лимонной кислоты. Просто засыпьте им сифон и налейте сверху немного воды. Спустя час, вымойте сифон горячей водой. Вы удивитесь, но такое простое действие позволит без усилий очистить сифон и избавит от неприятного запаха.
4. Создаём на кухне аромат уюта!
Аромат специй подарит уют вашему дому!
Уютный дом часто ассоциируется у многих с определёнными запахами. Однако чтобы их добиться, вовсе не стоит тратить деньги на ароматизаторы. Ведь натуральные запахи не требуют лишних затрат. Просто следуйте нашему совету и ваш дом наполниться ароматом уюта и теплоты.
Возьмите кастрюлю и наполните ее наполовину водой. Далее следует добавить в неё любимые специи, такие как корица, гвоздика. А также немного любимых фруктов. Доведите воду до кипения, после чего убавьте огонь и проварите специи в течение десяти минут. За это время аромат распространиться по комнате и создаст нужную атмосферу.
5. А вы разогреваете лимонный сок в микроволновке?
Быстро и легко отмываем микроволновку!
Вам наверняка интересно, зачем это делать? Все дело в том, что эта бытовая хитрость поможет без труда отмыть даже самую грязную микроволновку, без каких-либо усилий.
Возьмите стакан и налейте в него немного воды. После чего выдавите сок одного лимона и отправьте стакан в микроволновку. Включите ее на несколько минут. По истечению времени, просто проторите стенки микроволновки влажной тряпкой. Этот простой способ не только позволит избавиться от загрязнений, но и наполнит вашу кухню приятным ароматом.
6. Избавляемся от запаха сырости в ванной комнате!
Больше никакого запаха сырости!
Ванная комната неизбежно страдает от излишней влажности. Часто на фоне этого, появляется неприятный запах сырости. Но не стоит переживать, ведь мы точно знаем, как можно справиться с этой проблемой.
Вам понадобиться небольшая емкость, которую стоит заполнить обычным рисом. Сверху необходимо добавить пару капель любимого эфирного масла. Разместите емкость в ванной комнате и запах сырости вас больше не побеспокоит. Дело в том, что рис отлично впитывает посторонние запахи. А эфирные масла наполнят помещение приятным ароматом.
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