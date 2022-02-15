«Бабушка приехала»: Вязаный камуфляж от лондонского художника

Вязаный камуфляж от Джозефа Форда.
Зима — самое время для приобретения нового свитера. Впрочем, когда речь заходит о художниках, особенно тех, которые специализируются на неоднозначности современного искусства, то даже обычные свитера начинают приобретать особый смысл. Британский художник Джозеф Форд создал целую серию фотографий, в которых были задействованы работы Нины Додд: вместе они создали такие свитера, которые полностью сливаются с окружающей средой.
Связанные вручную свитера. Автор: Joseph Ford.
Джозеф Форд (Joseph Ford) назвал свой проект «Вязаный камуфляж» (Knitted Camouflage). Безусловно, этот проект был бы невозможен, если бы не умелые руки и бездонное терпение Нины Додд (Nina Dodd), которая, собственно, и связала эти свитера. Идея была в том, чтобы казалось бы бессмысленный узор на свитере обретал смысл только в определенном месте, где он как бы становился частью фона. Чтобы создать подходящий рисунок, Нине, безусловно, понадобилось немало времени на его создание. Но результат получился вполне достойным.
Необычный проект английского художника. Автор: Joseph Ford.
По мнению Джозефа Форда, современное искусство в его исполнении можно лучше всего описать как «рассказ историй, приправленных нестандартным творчеством,» что бы это ни значило. Чаще всего Джозеф создает свои несколько противоречивые образы для рекламы, в том числе для таких брендов как McDonalds, Renault, Shell, Vodafone и Lacoste.
Свитер для питомца. Автор: Joseph Ford.
На беговой дорожке. Автор: Joseph Ford.
Свитера в исполнении Нины Додд. Автор: Joseph Ford.
Идеальное совпадение. Автор: Joseph Ford.
Вязаный камуфляж от Джозефа Форда.
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