У каких автомобилей чаще всего крадут запчасти, и как защитить любимую «ласточку»

В условиях санкций большинство иностранных производителей автомобилей прекратило поставлять в Россию не только новые машины, но и комплектующие к ним. Данные обстоятельства создают крайне неблагоприятную ситуацию, которая чревата ростом числа автомобильных угонов. Впрочем, иногда злоумышленникам вовсе не обязательно воровать автомобиль целиком.
Какие запчасти чаще всего воруют преступники?
Воруют фары и все что легко снимается. |Фото: rulikolesa.ru.
Что интересует автомобильных воров в первую очередь? На самом деле ответ достаточно прост. Интересует злоумышленников любая деталь конструкции, которую можно легко и относительно быстро снять. К таким запчастям в первую очередь относятся каталитические нейтрализаторы, фары (прежде всего головного освещения), боковые зеркала. Чаще всего интересуют преступников новые детали. Однако, в отношении некоторых популярных моделей воры не брезгуют снимать даже подержанные.
Могут снять даже нейтрализатор. |Фото: greenflag.com.
Так, фары что новые, что старые чаще всего снимают с автомобилей Volkswagen, Audi, Porsche и Land Rover. В первую очередь без зеркал в наше время рискуют остаться BMW, Mercedes-Benz и Skoda Octavia. Воруют зеркала даже несмотря на то, что с современных немецких моделей снять их не так уж и просто. Часто под прицел преступников попадают автомобили Volvo. С них снимают буквально все, включая решетки радиаторов. Самый «экзотический» объект воровского интереса – это японские автомобили. С них снимают форсунки стеклоочистителей.
Как можно обезопасить автомобиль?
Решетки то же воруют. |Фото: motorland.by.
Хуже всего для автомобилистов то, что многие из перечисленных запчастей в большинстве случаев с современными моделями авто можно снять без использования какого-либо специального инструмента. Чаще всего преступникам для этого вполне хватает и обычной линейки или отвертки. В этих условиях встает вопрос: а можно ли как-то защитить съемные элементы конструкции?
Стоит гравировать номера. ¦Фото: vashamashina.ru.
Абсолютного способа защиты, увы, нет. Однако, некоторые рекомендации дать все-таки можно. Во-первых, на детали в группе риска стоит наносить гравировкой VIN-номер автомобиля. Во-вторых, все стандартные болты рекомендуется заменить на болты по нестандартные отверточные шлицы. В-третьих, можно попытаться использовать защитные металлические тросы и кронштейны, а также накладки и магнитные герконы, что реагируют на попытку съема детали.
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