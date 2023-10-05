1. История появления крупнейшей цитадели Европы

Могучий Спишский Град: средневековая жемчужина Словакии. | Фото: slovenskehrady.sk.

Благодаря торговому пути, проходящему по исторической Спишской области, на вершине горы появился укрепленный форт (Spissky Hrad Castle). | Фото: upload.wikimedia.org.

Вершина горы стала идеальным местом для строительства неприступного замка (Spissky Hrad Castle). | Фото: upload.wikimedia.org.

2. Особенности градостроительного планирования

Мощные крепостные стены стали монолитным продолжением скалы (Spissky Hrad Castle, Словения). | Фото: slovenskehrady.sk.

Замковый комплекс Спишский Град занимает всю поверхность плато (Словения). | Фото: publicdomainvectors.org.

Укрепленный мост, ведущий к скрытым воротам, имел множество ловушек для врагов (Spissky Hrad Castle, Словения).

Хитросплетения оборонительных стен, которые не раз останавливали желающих захватить город-крепость (Spissky Hrad Castle, Словения). | Фото: slovenskehrady.sk.

Спишский замок благодаря грамотной планировке и мощным укреплениям за всю свою историю ни разу не был захвачен (во время боевых действий).

3. Как неприступный форт превратился в элегантную резиденцию короля

Донжон и оборонительная башня Спишского замкового комплекса (Словения).

Остатки Нижнего замка, где располагались войска (Spissky Hrad Castle, Словения). | Фото: slovenskehrady.sk.

Оборонительные сооружения не раз трансформировались, чтобы применять новое оружие и защищаться от него (Spissky Hrad Castle, Словения).

Жилая башня и внутренний двор с аркадой, считающиеся жилой резиденцией короля или владельца (Spissky Hrad Castle, Словения). | Фото: upload.wikimedia.org.

Один из залов королевского дворца, расположенного на вершине горы (Spissky Hrad Castle, Словения). | Фото: wikiway.com.

Некоторые помещения отреставрированы и являются площадкой для экспозиций местных музеев (Spissky Hrad Castle, Словения).

В одном из замков есть пыточное подземелье, которое оформлено так, каким оно было в Средние века (Spissky Hrad Castle, Словения).

4. Крупнейший замок Центральной Европы стал современной достопримечательностью

Палаты именитых и богатых владельцев хоть и были оформлены подобающим образом, но оставались холодными и неуютными (Spissky Hrad Castle, Словения).

В первую очередь провели укрепительные работы, чтобы не допустить обрушений остатков сооружений и задний (Spissky Hrad Castle, Словения).

Замковая часовня в Спишском Граде (Словения). | Фото: wikiway.com.

Спишский Град стал туристической меккой для тех, кто увлекается историей и замковой архитектурой (Словения).