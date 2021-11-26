Как восстановить обувь из кожи в домашних условиях

Бывает так, что царапины и потертости на обуви появляются словно из неоткуда. Обидно, ведь хорошие кожаные ботинки стоят недешево, и не хочется из-за мелких повреждений списывать любимую пару. Не стоит отчаиваться, у нас есть хорошие новости: кожаные изделия подлежат обновлению.

В этой статье мы расскажем, как восстановить обувь из натуральной кожи, если на ней появились дефекты.







КАК ВОССТАНОВИТЬ ОБУВЬ

Как убрать царапины с помощью воска

Как убрать царапины с помощью «жидкой кожи»

Как убрать царапины на лакированной обуви

Восстановление обуви с помощью суперклея

Не спеши выбрасывать любимую пару сапог, когда заметишь на них множественные царапины. Если обувь сделана из качественного материала, то ее можно обновить с помощью простых и действенных способов.Устранение небольших потертостейЕсли обувь потеряла блеск и кожа стала тусклой, вернуть первоначальный вид помогут обычные копеечные средства: глицерин, вазелин, детский крем, касторовое масло. Эти средства вернут старой кожаной обуви блеск и гладкость. Выбери одно из перечисленных средств, вотри в поверхность кожи и оставь до полного впитывания.Обувь из матовой кожи восстановить можно с помощью смеси из скипидара и молока в равных пропорциях. Полученной жидкостью обработай поверхность с помощью губки, оставь впитаться, а затем обработай изделие увлажняющим кремом.В качестве восстанавливающего средства для коричневых ботинок подойдет обычный молотый кофе.Залей продукт небольшим количеством воды, чтобы получилась густая кашица. Обработай поверхность этой кашицей, аккуратно втирая кофейную гущу, и дай высохнуть. Затем убери остатки кофе щеточкой с мягким ворсом.Если на любимой паре кожаных ботинок появились глубокие царапины, с ними поможет справиться воск. Можно купить специальный обувной воск или использовать пчелиный. Если нет ни того, ни другого, то подойдет и обычная свеча.Сначала помещаем воск в отдельно взятую посудину, слегка разогреваем. Аккуратно распределяем его на проблемные участки обуви и ждем высыхания. Затем можно отполировать поверхность с помощью мягкой тряпочки или специальной щеточки. После проведения такой процедуры следует закрасить обработанное место кремом для обуви подходящего цвета.«Жидкая кожа» — это краска, которая применяется для восстановления вещей из кожи в домашних условиях. Ее можно купить в магазине кожаных изделий или заказать в Интернете. С помощью такого средства можно легко замаскировать царапины на кожаной обуви.Главное — выбрать цвет, максимально близкий к цвету обуви. Дальше всё очень просто: наносим жидкую кожу на поврежденный участок, равномерно распределяем. Оставляем минут на десять минут, чтобы краска полностью подсохла. Затем обработанный участок нужно отполировать и обработать кожу бальзамом или кремом для обуви.Царапины на глянцевой обуви убрать сложнее, но всё же возможно. Для восстановления цветной обуви нам понадобится бесцветный лак для ногтей. Если материал черного цвета, то лучше взять черный лак.Способ применения: аккуратно наносим лак с помощью кисточки на поврежденный участок. Есть есть надрыв, наносим лак на оторванную поверхность. Прикладываем оторванный кусочек к месту повреждения. Сверху прикладываем чистый бинт или ткань и прижимаем, держим несколько минут. После такой процедуры повреждения станут малозаметными. Правда, у такого способа есть недостаток: защитный слой лака придется обновлять примерно каждые две недели.Если на кожаной обуви появилась неглубокая трещина, можно попробовать спасти ее при помощи суперклея. Нужно аккуратно залить трещину клеем, дать высохнуть. Затем покрыть неровность подходящей по цвету краской, обработать поверхность полиролью для кожаной обуви.Теперь ты знаешь, как восстановить обувь из кожи в домашних условиях. В этом нет ничего сложного, особенно, если дефекты незначительны. Но если на любимых ботинках появились серьезные повреждения и ты боишься сделать еще хуже, тогда есть смысл отнести обувь к мастеру.