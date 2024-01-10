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Узкий дом в Японии с широчайшими возможностями внутри


Невероятно узкий дом в Японии.

Невероятно узкий дом в Японии.

На японских островах проживает 127 000 000 человек, и остается только удивляться, как жители страны Восходящего солнца научились жить с комфортом в самых, казалось бы, неблагоприятных условиях. Чтобы решить «острый» жилищный вопрос в стране, местное архитектурное бюро спроектировало и возвело дом, который с виду очень узкий, но внутри довольно комфортный и просторный.

Дом на треугольном фундаменте, заложенном между рекой и дорогой.

Дом на треугольном фундаменте, заложенном между рекой и дорогой.

 

Этот непримечательный снаружи домик находится в Японии. Его площадь всего 52,24 м2, но несмотря на это, назвать его тесным язык не повернется. Расположилось необычное строение между рекой и дорогой, на миниатюрном треугольном основании.
52,5 квадрата жилой площади.

52,5 квадрата жилой площади.

 

Дизайнеры поработали очень хорошо, так что дом очень комфортный и просторный для проживания, а внутри совсем не ощущается его узость.



У экстремально узкого дома 3 этажа.

У экстремально узкого дома 3 этажа.

 
Интерьер кухни в узком доме.

Интерьер кухни в узком доме.

 

Двухэтажный дом имеет нестандартную планировку. Спальня в нем располагается на первом этаже, а гостиная и кухня перемещены на второй. На крыше дизайнеры облагородили игровую комнату, где вся семья может расслабиться. Попасть в эту зону можно по лестнице.
Интерьер спальни.

Интерьер спальни.

 
На первом этаже дома расположена ванная комната.

На первом этаже дома расположена ванная комната.

 

Благодаря тому, что все стены в доме выкрашены в белый, это зрительно увеличивает площадь помещений. Этот миниатюрный, но очень уютный домик являет собой оригинальное решение жилищных проблем. Тем более что стоимость такого жилья не будет заоблачной.
Игровая в мансардном помещении дома.

Игровая в мансардном помещении дома.

 
Лестница, ведущая в игровую.

Лестница, ведущая в игровую.

 
Такой узкий, но такой продуманный дом.

Такой узкий, но такой продуманный дом.

 

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